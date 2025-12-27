Oamenii sunt fermecați de această micro-casă de 2,5 metri lățime, cu un interior încântător. Ce dotări are și cât costă

Casa poate fi transformată oricând în birou, spațiu comercial sau locuință pentru închiriat FOTO: Paradise Tiny Homes

Casele mici și mobile captează atenția unui număr tot mai mare de oameni, în special a celor care doresc să se îndepărteze de consumerism și să adopte un stil de viață mai simplu. Însă, dincolo de prețul accesibil, sustenabilitate și mobilitatea sporită față de casele tradiționale, unul dintre cele mai mari avantaje ale acestor locuințe de mici dimensiuni este versatilitatea lor, pentru că pot fi adaptate pentru orice, de la locuințe permanente și birouri mobile până la unități de închiriere pentru vacanțe sau spații comerciale relocabile.

Pe piața caselor de acest gen, aflată într-o expansiune rapidă, un constructor a atras atenția cu un design deosebit. Paradise Tiny Homes este o companie din Hawaii care oferă case mici și mobile personalizabile, accesibile ca preț, fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea sau stilul, iar modelele sale tractabile și durabile sunt proiectate pentru o gamă largă de utilizări, potrivit Autoevolution.

Modelul Lux se remarcă drept o micro-locuință versatilă, destinată celor care doresc să reducă spațiul de locuit, dar să păstreze simplitatea cu o notă de lux. Proiectat ca un refugiu de vis pe un singur nivel, complet echipat cu bucătărie, zonă de relaxare, baie și un spațiu confortabil de dormit, Lux ar fi, de asemenea, o alegere excelentă pentru închiriere în scop turistic. De fapt, chiar constructorul îl promovează drept „casa de oaspeți supremă”, oferind un spațiu primitor pentru weekenduri romantice, escapade pe termen mediu sau retrageri liniștite pentru o singură persoană.

Construită pe un șasiu cu două axe, această micro-locuință are un exterior cu aspect destul de tradițional, într-o nuanță neutră de crem deschis, și un acoperiș în două ape care îi conferă un aer fermecător. Este genul de locuință care se poate integra cu ușurință în aproape orice cartier sau mediu natural și să pară perfect la locul ei.

Are o lungime de 7,3 metri și o lățime de 2,6 metri, astfel că se potrivește confortabil pe majoritatea proprietăților, fără a domina spațiul.

La interior, această casă arată ca un apartament tip studio cu plan deschis și este ideală pentru un stil de viață simplu și minimalist. Cu toate acestea, designerii s-au asigurat că spațiul are senzația unei cazări de tip glamping. Designul inteligent, execuția atentă și echilibrul dintre funcționalitate și stil definesc zona de locuit.

Ușile franceze de la intrarea din spate se deschid într-un mic hol care pare surprinzător de spațios datorită suprafețelor vitrate ale ușii, ce permit pătrunderea luminii naturale, și unei oglinzi pe toată înălțimea, care amplifică luminozitatea.

Însă ceea ce face cu adevărat special acest spațiu sunt cele două dulapuri de depozitare amplasate de o parte și de alta a intrării. O raritate în locuințele tiny, aceste dulapuri identice creează o configurație „el și ea”, care este elegantă și practică. Cu ușile deschise simultan, spațiul aproape că imită senzația unui dressing walk-in.

De aici, compartimentarea inteligentă continuă către bucătărie, care dispune de dulapuri realizate la comandă și rafturi deschise pentru acces facil. Constructorul a ales o nuanță de gri închis pentru mobilier și a combinat-o cu blaturi din granit verde natural.

Zona de gătit este complet funcțională, fiind dotată cu un frigider din inox de dimensiuni standard, o chiuvetă încastrată, o plită pe gaz cu două arzătoare și o hotă din inox. În plus, detalii ingenioase, precum suporturile pentru pahare de vin, spațiile integrate pentru condimente, cârligele și magneții pentru ustensile, mențin ordinea și organizarea. Deasupra, o bandă luminoasă suspendată, subțire, adaugă o notă modernă și creează o atmosferă plăcută pentru gătitul de seară.

Lângă bucătărie se află o zonă de odihnă primitoare, cu o masă din sticlă pentru două persoane, care îndeplinește dublu rol de loc de luat masa și spațiu de lucru. Alegerea unei suprafețe transparente face ca interiorul să pară mai mare și mai puțin compartimentat. Întreaga zonă de gătit și luat masa beneficiază de multă lumină naturală prin intermediul a patru ferestre aliniate, cu pervazuri frumoase realizate din lemn provenit din surse locale.

Amplasat strategic la capătul locuinței pentru un plus de intimitate, dormitorul este confortabil și primitor. Acesta include un pat queen-size, încadrat de aplice cu lumină ambientală, și o fereastră verticală, îngustă, care lasă să pătrundă exact cantitatea necesară de lumină naturală pentru a crea senzația unui sanctuar în mijlocul naturii. Un aparat de aer condiționat de tip mini-split, montat discret sus pe peretele din capăt, menține temperatura optimă, iar la picioarele patului există chiar și spațiu pentru un televizor montat pe perete.

O altă caracteristică neobișnuită a casei Lux este baia, care este împărțită între o toaletă separată și un duș interior. Dușul, amplasat lângă pat, are panouri din sticlă curbate și conferă spațiului o atmosferă luxoasă, specifică glampingului. Interiorul este finisat cu faianță, include un cap de duș tip ploaie și o poliță integrată, precum și rafturi de colț din sticlă pentru produse de toaletă. Pentru clienții care nu se simt confortabil să facă duș într-un spațiu deschis, se poate adăuga o perdea pentru intimitate pe exteriorul cabinei de sticlă.

Toaleta este la fel de luxoasă, având un lavoar suspendat din compozit de cuarț, o chiuvetă încastrată și spațiu deschis dedesubt pentru coșuri sau lenjerii. Două ferestre glisante luminează încăperea și asigură ventilația, iar o ușă glisantă înaltă, din sticlă mată, face ca spațiul să pară mai aerisit.

Lux dispune și de un duș exterior, elegant și practic.

Această casă costă între 135.000 și 199.000 de dolari, în funcție de nivelul de personalizare.