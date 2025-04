BBC: „Regele TikTok” și operațiunea rusă. Analiză despre alegerile prezidențiale din România

Bogdan Peșchir (stânga) i-a plătit pe influencerii care au postat clipurile prin intermediul cărora Călin Georgescu (dreapta) a devenit viral pe TikTok. Foto: Hepta

Românii se întorc la urne în weekend, după anularea fără precedent a alegerilor prezidențiale din decembrie anul trecut, care a generat proteste și tulburări la nivel național, relatează BBC.

Anularea decisă de CCR a venit după victoria șocantă a candidatului de extremă dreapta Călin Georgescu în primul tur de scrutin.

Anterior deciziei Curții Constituționale, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a primit de la serviciile de specialitate informări care documentau suspiciunile de influență rusă în favoarea lui Georgescu, materializate inclusiv printr-o campanie virală pe TikTok, estimată la milioane de euro.

Echipa acestui candidat a declarat zero cheltuieli de campanie.

Georgescu are acum interdicție de a candida și a fost audiat și plasat sub control judiciar, fiind anchetat pentru șase infracțiuni, între care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

El a negat acuzațiile și a acuzat, la rândul său, autoritățile judiciare că inventează probe pentru a justifica "fraudarea alegerilor".

Liderul partidului de extremă-dreapta AUR, George Simion, este cotat favorit în toate sondajele publicate înaintea primului tur din patru mai.

El este urmat în sondaje de candidatul coaliției de guvernare, Crin Antonescu, și de candidatul independent Nicușor Dan.

BBC și-a concentrat analiza pe influencerii TikTok, care i-ar fi sporit exponențial notorietatea și intenția de vot lui Călin Georgescu prin campanii virale.

Ce s-a întâmplat pe TikTok? Influencerii au luat bani și au postat clipuri la care boții TikTok au postat comentarii

Georgescu a fost relativ necunoscut în lunile dinaintea alegerilor, având în sondaje o intenție de vot cifrată la 3 - 5%.

El a declarat un buget de campanie zero, nu a avut un sediu de campanie și nu s-a angajat în acțiuni electorale tradiționale înainte de turul întâi din 2024.

În schimb, acest candidat a fost extrem de prezent pe rețeaua chinezească, în clipuri care îl înfățișau călărind cai și practicând judo.

Chiar dacă mecanismul de transfer al intențiilor de vot prin intermediul TikTok nu este foarte clar documentat, iar creșterea lui Georgescu a "scăpat" sondajelor tradiționale bazate chestionare și interviuri telefonice, acest aparent outsider a ajuns pe locul 1, atrăgând aproximativ 23% din voturile valabil exprimate.

Un grup de reflecție independent, Expert Forum, a publicat un raport potrivit căruia ascensiunea explozivă a lui Georgescu pe TikTok a fost "creată brusc și artificial, în concordanță cu modul în care a explodat în sondaje".

Autoritățile spun că algoritmul TikTok a fost exploatat de oamenii din jurul lui Georgescu prin următoarele căi: 1) cu ajutorul a peste 100 de influenceri care au postat conținut plătit promovându-l indirect pe Georgescu, 2) prin mii de conturi false, ale căror comentarii l-au propulsat pe Georgescu pe platformă și 3) printr-un milionar din criptomonede, Bogdan Peșchir, care ar fi achitat "nota de plată", evaluată sute de mii sau chiar milioane de euro.

Autoritățile române au comunicat că promovarea electorală pe internet a lui Călin Georgescu a fost "identică" cu o operațiune "condusă de Federația Rusă în Ucraina".

Separat, documente declasificate ale serviciilor de informații de la București au arătat că Rusia s-a folosit de "atacuri cibernetice, scurgeri de informații și sabotaje" în România.

Totuși, autoritățile nu au furnizat încă nicio dovadă concretă a interferenței Rusiei în alegeri din decembrie 2024, frustrând mulți români, remarcă BBC.

Serviciul român de Informații Externe și Poliția Română au refuzat să comenteze investigațiile în curs, precizează radiodifuzorul britanic.

Campanie TikTok: "Stabilitate și integritate" egal Călin Georgescu

Cu puțin timp înainte de alegeri, o campanie folosind hashtag-ul "stabilitate și integritate" a inundat TikTok-ul vizând electoratul român.

Influencerii, plătiți prin platforma FameUp, au postat videoclipuri în care descriau ce doreau de la un viitor președinte - "stabilitate", "progres", "să fie patriot" - fără a numi explicit un anumit candidat.

Ei spun că nu știu cine se află în spatele plăților.

Cristina, influencer din Iași, declară pentru BBC că nu a detectat nimic suspect atunci când a acceptat "jobul".

"M-am gândit că, probabil, unul dintre cei 14 candidați a plătit pentru campanie și mi s-a părut că este o abordare inteligentă. Asta nu înseamnă propagandă politică. Doar încurajează oamenii să iasă la vot", a spus ea.

Unii influenceri nu au marcat postările ca fiind conținut plătit. Acest lucru contravine regulilor TikTok.

Deși postările nu menționau numele lui Georgescu, influencerii cu care BBC a discutat au evocat "un val de comentarii" de susținere a acestui candidat, atrase de videoclipurile lor.

"Imediat ce am postat videoclipul, în câteva secunde, am început să primesc zeci de comentarii. În final, am primit în jur de 300 de comentarii, toate susținându-l pe candidatul independent Călin Georgescu... Am fost absolut surprins", declară Romeo Rusu, un TikTok-er din Constanța cu 25.000 de urmăritori.

În urma scandalului determinat de anularea alegerilor, rețeaua chinezească a anunțat că a eliminat o rețea de peste 27.000 de conturi false, care "se foloseai de identități fictive pentru a posta comentarii legate de alegerile din România".

Încă nu este clar cine a creat aceste conturi false.

Experții spun că lansarea, de către influenceri, a videoclipurilor fără a menționa numele Georgescu a fost o tactică de succes, prin care algoritmul TikTok a fost "păcălit".

Comentariile postate de pe cele 27.000 de conturi false au făcut ca Georgescu să devină "trending" (popular), iar imaginea și numele său au fost direcționate automat către feed-urile mai multor utilizatori.

Pentru a completa tabloul bizar, autoritățile române au stabilit că pentru campania online sub hashtagul #stabilitateșiintegritate a plătit tocmai Partidul Național Liberal, PNL, care avea propriul candidat, Nicolae Ciucă, angajat în cursa prezidențială.

Oficialii PNL au susținut că, de fapt, campania pe care au plătit-o pentru a-l promova pe Ciucă a fost deturnată în favoarea lui Georgescu.

"Regele TikTok"

În martie, influencerul TikTok Bogdan Peschir a fost arestat pentru "coruperea alegătorilor prin mijloace electronice de comunicare".

Peschir era cunoscut în România drept "Regele TikTok", pentru faptul că îi premia pe alți influenceri cu jetoane online cu echivalent în bani reali.

Potrivit acuzării, Peschir a plătit peste 900 000 de dolari către peste 250 de influenceri pentru a-i determina să manipuleze votul în favoarea "unui anumit candidat" în alegerile prezidențiale.

Avocații "regelui" spun că "niciuna dintre plățile făcute de Peschir pe TikTok nu a fost în scop electoral".

Ce spune un manelist plătit de Bogdan Peșchir

Lucian Elgi, manelist și influencer, recunoaște că a fost plătit cu mii de euro de Peschir prin cadouri TikTok.

El neagă că l-ar fi promovat pe Georgescu și spune că plățile primite ar recompensat activitatea sa muzicală.

Acest lucru a devenit dificil de probat, întrucât videoclipurile sale de pe TikTok - împreună cu ale altor persoane plătite de Peschir - au fost eliminate.

Manelistul insistă că nu a postat conținut electoral, dar admite că postările sale au fost "inundate" de comentarii pro-Georgescu.

"A fost o nebunie. La fiecare postare, aveam comentarii de genul 'Georgescu președinte!'", susține el.

Frustrarea românilor joacă în favoarea adepților lui Georgescu

Sunt multe necunoscute despre anularea alegerilor. Investigațiile sunt în curs la Comisia Europeană și la cele mai înalte instanțe din România, amintește BBC.

În timp ce românii sunt îngrijorați de presupusul amestec străin, mulți sunt indignați de faptul că încă nu există dovezi publice care să demonstreze incontestabil amestecul Rusiei în alegeri.

Însă procesul e de durată.

Radiodifuzorul britanic îl citează în acest sens pe Răzvan Luțac, șeful publicației Snoop.

"Avem aceste piese acum, ca un puzzle. Cred că poate într-un an sau doi ani vom avea o imagine completă a motivului pentru care au anulat alegerile", estimează el.