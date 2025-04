Lady Gaga își cere scuze după o defecțiune tehnică în timpul concertului exploziv de la Coachella: „Măcar știți că am cântat live”

Lady Gaga și-a cerut scuze după ce în urma unei defecțiuni tehnice microfonul ei s-a oprit în timpul concertului de pe scena principală a festivalului Coachella. „Madame Mayhem” a schimbat rapid microfonul de la cască, care i s-a stricat, cu unul de mână și a încheiat piesa „Abracadabra”. Ulterior, s-a așezat la pian și și-a cerut scuze pentru întrerupere, glumind că fanii pot fi siguri în acest fel că mereu cântă live, relatează CNN.

„Madame Mayhem” Lady Gaga a revenit vineri seară pe scena principală a festivalului Coachella, în al doilea weekend al evenimentului, și nu a lăsat câteva probleme tehnice să-i strice spectacolul.

Așa cum a făcut și în primul weekend al mega-festivalului din Indio, California, câștigătoarea premiilor Grammy și Oscar a oferit o deschidere spectaculoasă, care a inclus cel mai recent single al său, „Abracadabra” — chiar dacă microfonul de la cască i s-a întrerupt pentru câteva secunde.

Momentul poate fi văzut aici la minutul 5.16.45, la câteva secunde după ce începe piesa „Abracadabra”:

Gaga a revenit rapid pe scenă cu un microfon de mână pentru a încheia piesa, după care a fost echipată fără probleme cu un nou microfon de cască pentru restul spectacolului.

Mai târziu, la pian, Gaga și-a cerut scuze pentru incidentul tehnic, spunând: „Îmi pare rău că mi s-a stricat microfonul pentru o secundă. Măcar știți că cânt live!”

“i’m sorry my mic was broken for a second, atleast you know sing live” oh lady gaga the LEGEND that you are #Gagachella pic.twitter.com/oVn5hNR2nI