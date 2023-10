Cum îţi găseşti propria cale ca să ieşi din pandemia de depresie şi burnout | 3.2.1. Vorbeşte despre tine

Am vorbit săptămâna aceasta pentru prima dată la o televiziune în România despre pandemia de depresie şi burnout şi vă mulţumim pentru valul de reacţii pe care le-am primit de la dumneavoastră.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Le mulţumim şi celor care au ales să îşi spună poveştile, să vorbească public despre situaţiile prin care au trecut şi uneori încă trec. Vom continua demersul nostru de a reduce stigma aruncată asupra afecţiunilor emoţionale, aşa că am creat un spaţiu dedicat online, pe site-ul Antena 3 CNN, la secţiunea „Vorbeşte despre Tine”. Astăzi vorbim despre soluţii, ce poate să ajute în cazul burnoutului, ce poate să ajute în cazul depresiei.

Variante sunt multe, iar fiecare încearcă să găsească propria cale să iasă din stresul emoţional. Terapia de diverse tipuri, igiena vieţii personale, medicamentele, familia, iubirea, sportul....

Anamaria Nedelcoff, jurnalistă: „Mi-am dat seama că, dincolo de toate lucrurile care mi se întâmplă, am o viaţă şi am o meserie care trebuie făcută. Am o viaţă care merită trăită. Şi am nişte oameni în jurul meu – părinţii mei, surorile mele – animalele mele, sunt nişte fiinţe care au cumva nevoie de ajutorul meu”.

Alex Andronic, scriitor: „Uite, un lucru care îmi era foarte străin şi pe care n-aş fi crezut că sunt în stare să fac a fost meditaţia. Dar am rămas surprins că, după câteva luni de încercări – şi încercări că mi-am propus la modul serios, ok, trebuie să ajungi să poţi să faci asta – iar după vreo patru sau cinci luni în care am încercat să meditez şi dimineaţa, şi seara, mi-a ieşit”.

Lucian Negoiţă, psihoterapeut: „Dacă o parte din noi o conştientizează, să spunem că poate să fie şi un mecanism activ, ca şi cum – as if – este una din tehnicile mele preferate pe care le recomand oamenilor cu care lucrez, ca şi cum aş avea în continuare o zi bună, să merg mai departe şi să-mi menţin comportamentele sănătoase, chiar dacă mintea spune totul e degeaba, nu am chef, nu are rost”.

Yolanda Creţescu, psihoterapeut: „Igiena emoţională trebuie să plece de la tine, de la familia ta, de la microgrupul tău. Şi după aceea ne integrăm mai departe”.

Bogdan Florea, medic neurolog: „Somnu-i sfânt, dacă mă întrebi pe mine. Somnu-i o magie! Somnul nu este o leneveală a creierului şi nu este un turn off al unui computer în care să te duci în linie izoelectrică şi să închizi aparatul. Nu”.

Este însă nevoie, pe lângă grija pe care o avem fiecare faţă de noi înşine, şi de o politică de stat care să ţină cont de nevoile populaţiei. Psihiatrul Gabriel Diaconu consideră că una dintre formele de îngrijire care ar trebui să fie considerată de bază este sanatoriul

Gabriel Diaconu, medic psihiatru: „Sanatoriul ar trebui să includă o grilă şi o formă de activitate care să fie susţinută, unde oamenii să poată să fie cazaţi pe termen lung şi să stea la liber într-o comunitate terapeutică”

Deocamdată, la noi nu există un departament responsabil strict pentru sănătatea mintală în cadrul Ministerului Sănătății, iar eforturile sunt fragmentate. O coordonare a serviciilor de sănătate şi asistenţă socială ar fi de asemenea utilă, spun specialiştii.