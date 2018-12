Dosarul lui Radu Mazăre este pe final. Data la care instanţa va începe să judece apelul

Procesul lui Radu Mazăre privind retrocedarea plajelor din Constanţa se va judeca în apel începând cu data de 7 ianuarie, a stabilit luni ÎCCJ.

În măsura în care termenul nu va fi unul suficient pentru amploarea dezbaterilor, judecătorii au stabilit că discuţiile vor continua şi pe 8 ianuarie.

Dosarul retrocedărilor în care este judecat în apel Radu Mazăre este pe final. La termenul de luni, avocaţii din dosar au cerut sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la presupusa nelegalitate a constituirii completului de trei judecători. Instanţa a rămas în pronunţare.

„Chestiunea privind sesizarea Curţii Constituţionale este o chestiune care a fost invocată în această cauză. La Curtea de Apel Bucureşti – din ce am înţeles de la colegii mei – se discută suspendarea efectelor hotărârii 80/2017, hotărâre în baza căreia a fost înfiinţat acest complet, însă excepţia care vizează articolul în baza căreia 9 (...) s-a format acest complet este invocată în această cauză . Este greu de spus (n.r. – ce efect va avea), să vedem în ce măsură instanţa va admite această excepţie, pentru că instanţa a rămas în pronunţare pe admisibilitatea excepţiei...apoi urmează al doilea palier al excepţei, sesizarea Curţii Constituţionale. Are efect pentru viitor şi în acelaşi timp are efect în cauzele în care a fost invocată, chiar dacă această cauză va fi între timp judecată. Cu alte cuvinte, în măsura în care Curtea Constituţională va admite această excepţie s-ar putea cere revizuirea sau, după caz, contestaţia în anulare”, a declarat avocatul lui Jean Andrei, unul dintre inculpaţii din dosar.