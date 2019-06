ÎCCJ: Se menţine măsura arestării preventive în cazul lui Mazăre, în dosarul 'Polaris'

UPDATE Instanţa supremă a decis marţi menţinerea măsurii arestării preventive în cazul fostului edil al Constanţei, Radu Mazăre, care a fost luată în dosarul ''Polaris''. Decizia nu este definitivă.

Știre inițială

Un complet de trei judecători de la Instanţa supremă a discutat, marţi, cererea fostului primar al Constanţei, Radu Mazăre, de revocare a mandatului de arestare preventivă emis în dosarul ''Polaris'', după plecarea sa din ţară, şi urmează să stabilească dacă va anula măsura, după ce procurorul DNA a cerut menţinerea acesteia.



La termenul de marţi, DNA a cerut judecătorilor menţinerea măsurii, invocând "actul de sfidare" al fostului edil la momentul plecării sale, când dosarul ''Polaris'' se apropia de final.



"O primă condiţie care este încă îndeplinită în ceea ce priveşte menţinerea acestei măsuri este impactul social ce se propagă la nivelul societăţii. Conduita de sfidare a actului de justiţie poate deranja. Este imputabilă o astfel de atitudine faţă de actul de justiţie. A doua condiţie a unui mandat de arestare e atinsă. Cauza nu e definitiv soluţionată şi a fost nevoie de o durată mare de timp pentru aducerea în ţară a solicitantului", a explicat procurorul.



Avocata lui Radu Mazăre, Ioana Focşa, a spus că scopul efectiv al mandatului de arestare emis pe numele lui Radu Mazăre nu mai este atins la acest moment, pentru că acesta se află în ţară. Ea a amintit că Radu Mazăre are o condamnare definitivă pe care o execută într-un penitenciar din ţară.



Focşa le-a transmis judecătorilor că nu este relevantă, la acest moment, fuga lui Mazăre din ţară, ci faptul că el este deja încarcerat şi execută pedeapsa de nouă ani de închisoare în dosarul privind retrocedarea unor plaje din Constanţa.



La proces a fost adus şi Radu Mazăre, care a spus că doreşte revocarea mandatului de arestare emis după plecarea sa din ţară.



Judecătorii au rămas în pronunţare şi vor decide dacă admit cererea apărării fostului edil sau menţin mandatul emis la solicitarea DNA.



Fostul edil are multiple condamnări în România. Pedeapsa definitivă care a atras cu sine şi mandatul internaţional de căutare este cea pronunţată în 8 februarie de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, când Radu Mazăre a fost condamnat la nouă ani de închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză. De asemenea, el mai are o condamnare de 9 ani şi 10 luni în dosarul "Polaris", dar şi o condamnare de 6 ani şi 6 luni închisoare primită într-un dosar de abuz în serviciu, însă ambele decizii nu sunt definitive.