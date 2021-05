ÎPS Teodosie, replică pentru CNCD: ”Cei care s-au iritat nu știu Sfânta Scriptura. Să-l dea pe Dumnezeu în judecată”

Recent, arhiepiescopul Tomisului a făcut recent o declarație controversată, în care a afirmat că motivul pentru care femeia nu are roluri importante în biserică ține de „condiția slăbiciunilor sale”.

Acum, ÎPS Teodosie susține că nu a făcut decât să repete învățătura teologică a Bisericii Ortodoxe Române, citând din Sfânta Scriptură.

ÎPS Teodosie: sunt specialist în Sfânta Scriptură și asta și predau la studenți

”Cei care s-au scandalizat nu cunosc textul Sfintei Scripturi, eu doar am dat un răspuns la o întrebare, nu am spus din mintea mea, ci am citat precis, pentru că sunt specialist în Sfânta Scriptură și asta și predau la studenți.

Dacă Sfânta Scriptură aduce discriminări, cei care au această părere, trebuie să-l dea pe Dumnezeu în judecată.

Ca să lărgesc răspunsul, femeia văzând fructul că este frumos la vedere, a luat și a gustat. Și apoi i-a dat și bărbatului său, iar Sf Apostol Pavel lămurește. Nu Adam a fost amăgit, ci femeia, ea s-a făcut călcătoare de poruncă. Eu nu am spus nimic în plus, doar am citat.

Cei care au dat în judecată o să afle și ei cu ocazia asta ce conține Sfânta Scriptură, care conține cuvintele lui Dumnezeu.

Teodosie: Eu prețuiesc femeile

Eu prețuiesc femeile, ele suportă mai multe greutăți”, a spus ÎPS Teodosie, duminică, la Antena 3.

Astfel, susține preotul, ce a spus nu reprezintă părerea sa, opinia sa, ci se referea la Cartea Sfântă.

Cât despre femei, el spune că le prețuiește și au un rol deosebit în educație.

”Rolul femeii e copleșitor, eu prețuiesc femeia și ele pot să dea mărturie.

ÎPS Teodosie: Femeile au cel mai mare rol în educație

Femeile sunt sensibile, pline de gusturi frumoase și pot să suporte mai multe dureri și greutăți decât bărbatul, întrec pe bărbați în jertfă.

Femeile au cel mai mare rol în educație.

Eu nu vorbesc de la mine, niciodată nu am paăeri personale privitor la Sfânta Scriptură, toate sunt de acolo și din teologia autentică.

Mie nu îmi aparține nimic, dacă cei de la CNCD vor să lupte cu Dumnezeu, rămâne să se lupte, eu propovăduiesc Sfânta Scriptură așa cum este ea scrisă”, a adăugat ÎPS Teodosie, duminică, la Antena 3.

Asociația VeDem Just a anunțat, sâmbătă, că a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) în urma declaraţiilor făcute de ÎPS Teodosie Petrescu cu privire la femei.

Organizația afirmă că este foarte important ca declarațiile și informațiile emise de reprezentanții instituțiilor și entităților publice să conțină informații corecte, neutre, de susținere a acestor drepturi, iar comunicările în spațiul public să nu se transforme în incitare la discriminare de orice fel.

Teodosie: Ea a început păcatul. Nicio femeie nu poate fi preot

Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, a avut o remarcă mai puțin obișnuită, joi, când a încercat să explice de ce nu e discriminatoriu faptul că o femeie nu poate avea roluri importante în biserică: „Ea a început păcatul”, a motivat ierarhul.

„Nicio femeie nu poate fi preot. Aceasta e condiția ei. Ea nu poate fi perpetuu într-o rugăciune pentru că are condiția slăbiciunilor sale. Cum să fie discriminare? Aceasta este femeia.

Ea a început păcatul și iată că se află cu această neputință, pentru că - ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur - dacă nu ar fi fost păcatul nu s-ar fi înmulțit neamul omenesc, ci prin puterea cuvintelor dumnezeiești care le-a zis înainte de păcat ”, a spus ÎPS Teodosie, joi seara.șteți>

ÎPS Teodosie: din cauza păcatului primordial, femeia „naște fii în dureri”

Înaltul ierarh a continuat spunând că din cauza păcatului primordial, femeia „naște fii în dureri”.

„Femeii i s-a spus: <în dureri vei naște fii>. Dacă nu păcătuia n-ar fi născut în fii în dureri. Toate acestea lămuresc diferența dintre bărbat și femeie și iată, ca să arate că nu este discriminare, Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat ca bărbat. Și Sfântul Sfinților este bărbat”, a mai spus ÎPS Teodosie.

