Nicușor Dan, despre alegeri: A apus epoca în care niște partide considerau electoratele drept niște saci de voturi

Nicușor Dan spune că e „foarte optimist că românii vor face alegerea corectă”. FOTO: Hepta

Nicușor Dan, candidatul independent care a intrat în turul II al alegerilor prezidențiale, alături de liderul AUR, George Simion, a declarat luni că „România are de ales pe 18 mai între două opțiuni diametral opuse” și e „foarte optimist că românii vor face alegerea corectă”. De asemenea, a mai adăugat că „în aceste două săptămâni, vocea partidelor va conta puțin” și că „a apus epoca în care niște partide considerau electoratele drept niște saci de voturi”.

„România are pentru alegerile din 18 mai două opțiuni diametral opuse, o direcție antioccidentală față de o direcție de izolare și o direcție pro-occidentală. (...) O direcție de prosperitate economică față de o direcție de izolaționism economic și, mai ales, opțiunea între o cultură a înțelepciunii și dialogului față de o cultură a urii și a neîncrederii promovată de candidatul izolaționist”, a declarat Nicușor Dan.

De asemenea, a mai adăugat că „e foarte optimist că românii vor face alegerea corectă”.

„Am speranța puternică, pentru că societatea românească are resursele interioare pentru a face alegerea corectă, alegerea înțeleaptă la alegerile din 18 mai. România are niște repere în zona economică, culturală, a asociațiilor profesionale, în diaspora, oameni care au reușit și aceștia sunt cei care să ducă societatea în direcția corectă. Fac apel la politicieni să lase spațiul mediatic pentru acei români care au dovedit că au reușit, pentru o dezbatere de care societatea are nevoie și eu sunt foarte optimist că românii vor face alegerea corectă. Să facem așa cum am spus mai devreme, să facem diferența dintre alegeri și aceste discuții care sunt, evident, legitime. Trebuie să ne concentrăm în aceste două săptămâni pe alegerile prezidențiale. După, evident că va fi timpul pentru o discuție serioasă despre guvernare. În aceste două săptămâni să discutăm doar despre alegerile prezidențiale”, a mai spus el.

„Vocea partidelor va conta puțin”

Totodată, a mai spus afirmat că „în aceste două săptămâni, vocea partidelor va conta puțin”.

„Așa cum am spus, în opinia mea, în aceste două săptămâni, vocea partidelor va conta puțin, va fi o dezbatere a societății în care va conta foarte mult vocea oamenilor și eu sunt foarte foarte optimist că mulți oameni de bună-credință care sunt urmăriți din cauza asta de alți români vor arăta concetățenilor lor care e direcția corectă. Sunt optimist că România va merge în direcția corectă”, a mai declarat Nicușor Dan.

El a mai spus că a vorbit cu mai multă lume din PNL, dar că nu a discutat despre varianta susținerii.

„Am vorbit cu mai multă lume dar fără să discutăm chestiunea asta, așa cum am spus, în aceste două săptămâni, vocea politicienilor va conta mai puțin. Toate discuțiile acestea le vom avea începând cu 19 mai, acum avem o discuție pentru 18 mai despre alegerea foarte importantă și ați văzut deja semnalele pe bursă de azi, ăsta e singurul lucru despre care trebuie să discutăm până pe 18 mai. A apus o epocă în care niște partide politice considerau niște electorate, niște saci cu voturi pe care le mută dintr-o parte în alta. Urmează o discuție politică și am încrederea că societatea românească are înțelepciunea de a merge în direcția corectă. Am discutat cu mai multă lume, e normal când ești în politică să comunici. Toate discuțiile au fost preliminare și într-un regim de confidențialitate. Vom încerca să ajungem la români pe toate canalele, inclusiv online. Important este ca discuția din aceste două săptămâni să se concentreze pe lucrurile esențiale, pe diferențele esențiale de viziune și, așa cum am spus, sunt foarte importanți în această dezbatere oamenii, care, spre deobsebire de politicieni, și-au câștigat încrederea societății. Este un element secundar față de alegerea pe care românii o au de făcut pe 18 mai. Începând cu 19 mai, evident că vom vorbi despre guvernare”, mai spune Nicușor Dan.