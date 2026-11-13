Primăria Capitalei a câștigat, în prima instanță, procesul privind refuzul de a aviza protestul AUR de sâmbătă

2 minute de citit Publicat la 18:47 13 Noi 2026 Modificat la 18:47 13 Noi 2026

Primarul Municipiului București, Ciprian Ciucu. FOTO: Agerpres

Primăria Capitalei a anunțat, vineri, că a câştigat, în primă instanță, procesul privind decizia Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de a nu aviza protestul AUR de sâmbătă. Instituția subliniază că judecătoria Sectorului 3 a respins cererea de chemare în judecată ca fiind neîntemeiată.

"Primăria Municipiului Bucureşti anunţă vineri că a câştigat procesul, în primă instanţă, privind decizia Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de a nu aviza protestul din 14 noiembrie, solicitat de trei persoane”, a anunțat PMB.

Mai mult, instituția subliniază că judecătoria Sectorului 3 a respins cererea de chemare în judecată ca fiind neîntemeiată.

Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat, vineri, că se pune „la dispoziţia instituţiilor statului” pentru ca la protestul de sâmbătă din Bucureşti, care va avea loc fără autorizație, să fie asigurată protecţia celor care doresc să îşi manifeste susţinerea faţă de Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale.

„Am făcut eu paşii necesari. Le-am oferit consiliere juridică, asistenţă celor care au depus cerere. Au fost mai multe cereri depuse, respinse. Toate. Minte primarul Ciucu când spune că nu a văzut nicio cerere. Reinventează felul în care au fost aprobate manifestaţii până acum”, a spus Simion.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spunea, joi, că nu ştie să fi primit din partea AUR vreo cerere de autorizaţie pentru protestul de sâmbătă, menţionând că o comisie din specialişti din primărie evaluează aceste cereri, pentru că „nu vrem să vedem scene ca în Paris”.

„Eu nu știu să fi depus cineva o cerere. Să vină domnul Simion să spună unde a depus o. O comisie întreagă decide dacă avizează sau nu. Trebuie ținut cont ca sâmbătă e și un meci important, și evenimente culturale. Am văzut ca se anunță violente. Nu vrem să vedem scene ca în Paris, cu magazine vandalizate”, a spus Ciucu.

Primăria Capitalei a respins, luni, solicitarea de autorizare a mitingului organizat de AUR pentru 14 noiembrie, în București, după ce Jandarmeria și Poliția Capitalei au avertizat că manifestația ar putea genera incidente violente și probleme de ordine publică.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, la protestul anunțat de partidul condus de George Simion și-ar fi anunțat participarea și reprezentanți ai partidului german Alternativa pentru Germania (AfD). Organizatorii ar fi intenționat să aducă la București reprezentanți din 45 de țări. Nu se știe însă dacă a acceptat invitația și președinta AfD, Alice Weidel, care a avut recent un mesaj jignitor la adresa românilor din Germania.

Jandarmeria a anunțat că susține dreptul la protest pașnic, însă avertizează asupra unor riscuri de securitate legate deoarece, în aceeași zi, aproximativ 3.000 de suporteri polonezi ar putea ajunge în centrul Capitalei pentru meciul România-Polonia de pe Arena Națională.

Ulterior, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a spus că susținătorii lui Călin Georgescu au depus o nouă cerere de autorizare pentru protestul de sâmbătă. Întrebat dacă oamenii vor ieși în stradă chiar și fără aviz, Peiu a sugerat că nimeni nu poate opri un popor să își exprime nemulțumirea.

El a respins și avertismentele Jandarmeriei privind posibile violențe, pe care le consideră „din sfera ridicolului”.

Ulterior, Președintele României, Nicușor Dan, i-a luat apărarea, primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, spunând că „pare că Primăria are dreptate în cazul acesta”.

„Nu poate să vină cineva să își asume că vor fi 50 de persoane la o manifestație și, în același timp, să facă o mobilizare mare pe rețelele sociale”, a spus el, la conferința de presă amplă de marți.