"Justițiarul din Berceni" şi un alt suspect au fost arestaţi la Ploieşti într-un dosar de lipsire de libertate şi lovire

"Justițiarul din Berceni" şi un alt suspect au fost arestaţi la Ploieşti într-un dosar de lipsire de libertate şi lovire. Sursa foto: Hepta / Mediafax Foto / Marian Ilie

Doi bărbați de 25 de ani, respectiv 35 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii Secției 4 Ploiești într-un dosar de lipsire de libertate și lovire sau alte violențe, unul dintre ei fiind cel cunoscut în mediul online drept 'Justițiarul din Berceni', au precizat, marți, surse judiciare, notează Agerpres.

"Din cercetările efectuate a reieșit că, la data de 31 august 2026, în jurul orei 00:00, cei doi bărbați ar fi pus la cale un plan pentru a surprinde un tânăr, de 25 ani, în contextul unei întâlniri organizate sub pretextul interacțiunii acestuia cu o minoră, de 16 ani, pe raza municipiului Ploiești. Ulterior, cei doi ar fi blocat cu autoturismele căile de ieșire ale persoanei vătămate, ar fi scos-o cu forța din autoturismul pe care îl conducea și i-ar fi restricționat libertatea de mișcare.

De asemenea, aceștia ar fi agresat-o fizic, lovind-o în mod repetat cu pumnii și picioarele2, a informat Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova.

Surse judiciare au declarat că, în luna cursul verii, o minoră de 16 ani l-ar fi contactat pe 'Justițiarul din Berceni' pe Facebook, reclamând faptul că ar fi fost violată de un bărbat de 25 de ani pe care l-a cunoscut prin intermediul unei rețele de socializare.

Ce au găsit poliţiştii la descinderi

În acest context, 'Justițiarul' și celălalt inculpat ar fi pus la cale planul menționat, ademenindu-l pe tânărul de 25 de ani să se întâlnească dându-se drept fata de 16 ani, au explicat sursele citate.

În dosarul de lovire și alte violențe, au fost efectuate percheziții domiciliare, fiind ridicate mai multe mijloace de probă relevante pentru cauză, precum dispozitive de medii de stocare, un dispozitiv electroșoc, precum și alte mijloace de probă.

De asemenea, a fost descoperită o armă tip airsoft cu muniția aferentă, care au fost ridicate în vederea stabilirii legalității deținerii.

După efectuarea activităților procedurale, cele două persoane au fost conduse la sediul subunității de poliție, în baza mandatelor de aducere, în vederea audierii.

În baza probatoriului administrat până în acest moment, față de cei doi bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia urmând să fie prezentați unității de parchet competente, în vederea dispunerii măsurilor legale.

În ceea ce privește cazul de viol asupra unui minor, polițiștii au deschis un dosar penal la data de 31 august.

"Polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 4 Ploiești au fost sesizați, la data de 31 august a.c., de către un bărbat, cu privire la faptul că acesta a imobilizat un alt bărbat, care ar fi violat o minoră. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, persoana bănuită de comiterea faptei, un tânăr de 25 de ani, ar fi cunoscut o minoră de 16 ani, prin intermediul unei rețele de socializare, unde, la data de 23 august a.c., au convenit să se întâlnească pe raza localității Blejoi, la locul de muncă al persoanei bănuite. Ulterior, bărbatul ar fi întreținut raporturi sexuale cu minora împotriva voinței sale.

La fața locului au fost prezenți și reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, care au evaluat situația minorei, fiind audiată în prezența acestora, a mamei sale și a avocatului din oficiu. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor", a transmis atunci IJP Prahova.