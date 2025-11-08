Poliţiştii au filmat din elicopter cum un motociclist încalcă 13 reguli de circulaţie în câteva sute de metri. Amenda: 16.000 de lei

Poliţiştii au filmat din elicopter cum un motociclist încalcă 13 reguli de circulaţie în câteva sute de metri. Sursa foto: Poliţia Română

Un motociclist a reuşit "performanţa" de a încălca 13 reguli de circulaţie pe o distanţă scurtă. Poliţiştii l-au filmat din elicopter cum făcea slalom printre maşini, depăşea pe linie continuă şi circula cu viteză peste limita legală. "Pilotul" de ocazie s-a ales cu o amendă de 16.000 de lei şi suspendarea permisului pentru 780 de zile.

"Pe Waze este mai greu să poziționezi un elicopter. Cu toții trebuie să respectăm legea, indiferent că ne regăsim în postura de pieton, conducător auto sau motociclist.

În cazul de față, nu putem să îl numim ghinion - a adunat 13 sancțiuni contravenționale, ce i-au adus 780 de zile fără permis de conducere, ci doar nepăsare față de el și față de ceilalți participanți la trafic.

Și amenda…aproximativ 16.000 de lei. Am putea să îl numim record, doar că, din ce știm noi, cu un record te lauzi. În cazul de față, nu credem că se aplică.

Conduceți prudent. Conduceți regulamentar", a postat Poliţia Română pe Facebook.