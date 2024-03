Recompensa primită de un bărbat după ce a găsit brățări de aur tracice cu un detector de metale: "Sunt mulțumit de sumă"

Un bărbat care a găsit brățări de aur tracice, în județul Gorj, cu ajutorul unui detector de metale, a fost recompensat de statul român cu mii de euro.

Sursa foto: Arhiva personală Gabriel Betej

După o descoperire remarcabilă făcută acum un an, Gabriel Betej a fost recompensat de către statul român pentru găsirea unui set de brățări tracice din aur, vechi de peste 3.000 de ani, în județul Gorj. Descoperirea sa, evaluată la aproximativ 30.000 de euro, i-a adus o sumă în valoare de 12.150 de euro, după impozitare.

"Sunt mulțumit de sumă și abia aștept să fie expuse la Muzeul Județean. Pentru mine, aceasta este cea mai mare recompensă. Am primit banii în aproape șase luni. Banii i-am pus deoparte pentru zile negre“, a declarat tânărul gorjean.

Brățările din aur, parte dintr-un tezaur tracic cu o vechime de 3.200 de ani, vor fi expuse în cadrul Muzeului Județean Gorj, unde directorul Dumitru Hortopan a confirmat că au fost comandate vitrine speciale pentru a le expune în mod corespunzător.

Pe lângă această descoperire, Gabriel a mai găsit o mască romană unică în România, adusă la Muzeul Județean de Istorie. "În România este unică. S-a mai găsit una în Franța și în Olanda. Nu am primit nicio recompensă până acum. Nu știu dacă a fost evaluată. Știu că nu fusese restaurată“, a precizat el.

Gabriel Betej a donat autorităților zeci de artefacte vechi de mii de ani. "Am dus la primărie căldări mai vechi. Am predat muzeului topoare, unul roman și altul din bronz. În ianuarie am găsit un vas în miniatură din bronz, două topoare dacice din metal, două monede romane din argint.

Le-am găsit în pădurea din Prigoria, în apropierea locuinței mele. Nu se aflau la o adâncime mare. Majoritatea se află în primii 20 de centimetri. Se aflau în stare bună“, a povestit Gabriel.

Pasionații de arheologie consideră activitatea lui Gabriel Betej ca fiind exemplară, el descris această activitate ca fiind una relaxantă, angajându-se în această pasiune în special în timpul liber, potrivit adevarul.ro.