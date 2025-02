Scandal la Târgu Jiu, mai mulți copii au cântat și desenat afară în ger, în timpul vizitei Nataliei Intotero. Reacția ministrului

Scandal la Târgu Jiu, mai mulți copii au cântat și desenat afară în ger, în timpul vizitei Nataliei Intotero. FOTO: Colaj FOTO Hepta/Antena 3 CNN

Este scandal la Târgu Jiu după ce mai mulți copii au cântat și au desenat afară, în ger, de ziua lui Constantin Brâncuși, în timpul vizitei ministrului Culturii, Natalia Intotero. Mai mulți părinți au acuzat că elevii au fost ținuți la minus 2 grade pentru a onora vizita ministrului și s-au arătat revoltați de aceste practici pe care le-au catalogat drept comuniste. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Natalia Intotero a declarat că nu știa de aceste activități organizate, că nu a fost nimic planificat și că nu e de acord cu astfel de practici. Totodată, vicepreședinta Consiliului Județean Gorj (instituția care a organizat evenimentul), a susținut la Antena 3 CNN că părinții copiilor și-au dat acordul pentru aceste evenimente.

Gabriela Mladin, corespondent Antena 3 CNN: "Copiii au fost aduși din vacanță după ce vicepreședintele Consiliului Județean Gorj a cerut directorilor școlilor din municipiul Târgu Jiu să vină la Ziua Brâncuși, eveniment la care a participat ministrul culturii, Natalia Intotero. Toate manifestările au avut loc afară, pe un ger de -2° îmbrăcați în costume populare. Copiii, care nu aveau mai mult de 14 ani au îndurat frigul pentru a cânta sau pentru a participa la activități de desen pe scările Direcției de Cultură, în fața Bibliotecii Județe Județene Christian Tell din Târgu Jiu. Afară, elevii au stat mai bine de 4 ore în ger, pentru a o întâmpina pe Natalia Intotero și a cânta melodii populare. Mai mulți părinți s-au arătat revoltați de aceste practici pe care le-au catalogat drept comuniste".

Natalia Intotero: Nu sunt de acord cu astfel de atitudini și cu organizarea unor asemenea activități

Natalia Intotero, ministrul Culturii, a vorbit la Antena 3 CNN despre împrejurările organizării evenimentului.

"Da, am fost invitată de conducerea Consiliului Județean pentru a participa la evenimente cu prilejul zilei Constantin Brâncuși. Vreau să menționez că nu am știut detalii despre organizarea acestor evenimente. Ca dovadă, în prima parte a zilei îmi schimbasem programul și mi-am dorit foarte mult să ajung la Hobița. Înainte să ajung la Hobița a fost o vizită pe care nu am anunțat-o. Am vrut să ajung acasă la Brâncuși. M-am oprit în comuna unde este și satul Hobița și chiar accidental am ajuns și la o activitate educativă organizată de elevi de școala din comuna respectivă, alături de comunitatea locală, unde elevii își desfășurau această activitate educativă în incinta școlii. Acolo am cunoscut și pe primar. Intenția mea a fost să-l salut traversând comuna în drum spre satul Hobița. Apoi m-am deplasat spre Târgu Jiu, unde am fost invitată la evenimentele care au avut loc, respectiv conferință de presă care a durat 2 ore, nu patru.

Practic, după acest evenimente, eu ar fi trebuit să parcurg pe jos tot traseul, de la Masa Tăcerii până la Coloana Infinitului, dar schimbând-mi programul, am parcurs acest traseu înainte, respectiv începând cu ora 14:30. La un moment dat, pe la jumătatea acestui traseu, până să ajung la sediul Bibliotecii Județene, unde a avut loc conferința de presă, am observat pe traseu, unde erau și foarte mulți meșteri populari, o clădire cu mai multe persoane pe scările acestei clădiri și am întrebat directorul Direcției Județene pentru Cultură ce se află în acea clădire.

Mi-a spus că acolo este sediul Direcției Județene pentru Cultură și sediul Centrului Județean pentru Arte Cultură, care este în subordinea Consiliului Județean. Nu a fost nimic planificat. Eu mi-am exprimat dorința să merg să-i întâlnesc pe copii. Odată ajunsă la acești copii, am început să interacționez cu ei și chiar le-am luat mânuțele lor în mâinile mele, întrebându-i de ce lucrează afară pentru că este rece și am întrebat dacă nu le este frig pentru că aveau mânuțele reci.

Eu nu sunt de acord cu astfel de atitudini și cu organizarea unor asemenea activități. Repet, dovadă eu mi-am schimbat programul, adică dacă aș fi știut din start că copiii aceia erau pe scările acele instituții pentru un atelier organizat cu ocazia Zilei Brâncuși, le-aș fi spus din start că aceste ateliere ar fi trebuit să se desfășoare în incintă. I-am întrebat pe copii de ce acceptă să lucreze afară, dacă le este frig. Dumneavoastră aveți posibilitatea să faceți investigații pentru că au fost persoane care au filmat acel moment și eu sper ca persoanele care au filmat acel moment în moment când eu i-am întrebat pe copii de ce lucrați afară, nu vă este frig, să pună la dispoziția dumneavoastră acele filmulețe.

Îmi pare foarte rău pentru cele întâmplate. Eu sunt pentru protecția drepturilor copilului și nu pentru a-i pune pe copii în astfel de situații penibile și pe părinții acestora în egală măsură. Deci, îmi cer eu scuze pentru cei care au făcut o asemenea organizare nepermisă.

Repet, eu nu am participat la toate evenimente. Am plecat din Târgu Jiu undeva la ora 17:30 și am înțeles că evenimentele au mai continuat după plecarea mea. Deci, nu am detalii de tot ceea ce a însemnat organizare evenimentului aici cred că organizatorii pot să vă ofere detalii."

Vicepreședinta CJ Gorj: Avem acordurile scrise ale părinților

Constantina Anca Bordușanu, vicepreședinta CJ Gorj, a confirmat la Antena 3 CNN că Natalia și-a schimbat cumva programul față de ceea ce stabilise.

"Nu avea doamna ministru cunoștință de evenimentele care se derulau pe axa Constantin Brâncuși.

Centrul Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Gorj împreună cu Biblioteca Județean Cristian, tel, Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu, Ansamblul Profesionist Doina Gorjului, toate instituțiile, Primăria Municipiului Târgu Jiu, Consiliul Județean, toate instituțiile, am gândit un program pe axa Constantin Brâncuși.

Centrul Județean de Promovare și Conservare a Culturii Tradiționale Gorj a luat acorduri scrise de la părinții copiilor. Avem acordurile scrise ale părinților celor a celor șase copii care au desenat la Centrul de Promovare a Culturii Tradiționale Gorj. Părinții știu de eveniment. Nu am scos copiii afară pentru că a venit doamna ministru a Culturii. Au fost evenimente stradale pe axa Constantin Brâncuși".

Întrebată ce le transmite părinților care au făcut acuzații, Intotero a răspuns că chiar dacă există acordul lor, când se organizează astfel de evenimente "trebuie foarte multă atenție": "Este o perioadă rece, foarte mulți copii sunt bolnavi, răceli care se de festivități. Da, da, trebuie să fie mai multă atenție și îmi cer scuze pentru această nefericită întâmplare. Nu sunt genul de de om care să să primească laude, dimpotrivă".