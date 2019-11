Mariana a lucrat ani întregi în Anglia. A decis într-o zi să se întoarcă acasă, având în cap o idee genială. Toți au crezut-o nebună, dar acum o admiră pentru curajul ei

Foto: BZI

Mariana a lucrat ani întregi în Anglia ca și croitoreasă pentru a-și putea ajuta familia. Într-o zi, femeia de 37 de ani s-a întors acasă, în satul Stânca, comuna Victoria, din județul Iași, având în cap o idee genială.

Nimeni nu a crezut în reușita ei, cu excepția sa. Însă când ea a prins contur, toți au ajuns să o admire.

„Eu sunt de meserie croitoreasă, am lucrat în mai multe firme din Iași. Am preferat să plec în Anglia pentru copil. A crescut, nevoile au crescut și ele și am plecat să muncesc în fabricile de acolo, pe mai mulți bani”, susține Mariana Huțanu.

S-a întors acasă, s-a interesat ce presupune să obții fonduri europene și a depus un proiect. După câteva luni de muncă a primit și răspunsul. Proiectul fusese acceptat la finanțare și urma să primească 70.000 de euro pentru a-și deschide un atelier de confecții chiar în comuna natală.

„Am vrut să am ceva al meu. E mai greu la început, când deschizi o afacere. Însă sunt bucuroasă că acum am vânzări și sunt aproape de familie. Am angajat o fată, croitoreasă, tot de aici din sat”, a declarat femeia, potrivit BZI.