Șoferii ar putea primi permisul înapoi dacă analizele INML nu vin în 72 de ore. Despescu: „Urmează să scriem și reglementarea"

200.000 de oameni au semnat o petiție pentru anularea Ordonanței 84. Sursa foto: Arhivă Antena 3 CNN

Șoferii testați antidrog care nu primesc în cel mult 72 de ore rezultatele analizelor de sânge făcute la Institutul de Medicină Legală își vor primi permisul înapoi. Cererea vine chiar de la premierul Marcel Ciolacu, după ce 200.000 de oameni au semnat o petiție pentru anularea Ordonanței 84 ce riscă să îi lase pe șoferi chiar și un an fără permis până la primirea rezultatelor care să ateste dacă s-au urcat sau nu drogați la volan.

"În urmă cu puțin timp s-a încheiat o primă rundă de discuții între reprezentanții tehnici ai Ministerului Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății. În cadrul acestei ședințe s-a discutat aplicat, s-a discutat la nivel de principiu și urmează să scriem și reglementarea pentru a ajunge la obiectivul cerut de premierul României, respectiv ca în termen de 72 de ore să avem un rezultat, o analiză de laborator realizată la Institutul Național de Medicină Legală sau serviciile de medicină legală din județe.

La momentul testării în teren în trafic a unui conducător auto care este pozitiv, este condus la sediul unei unități medicale pentru recoltare și în același timp și în cazul în care refuză, conducătorul auto este condus la unitatea medicală pentru recoltare. După încheierea procedurii se eliberează o dovadă de retragere a permisului de conducere fără valabilitate 72 de ore, urmând ca în acest interval de timp să se stabilească modalitatea, posibilitatea de a intra în posesia permisului de conducere", a spus Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI.

Costurile estimate ale aparaturii pentru Institutul de Medicină Legală depășesc 40 de milioane de euro. Banca Mondială se va ocupa și de licitațiile prin care noua aparatură va fi achiziționată.

Marcel Ciolacu: ”Nu e o catastrofă dacă rămâi fără permis două zile”

Amintim că premierul Marcel Ciolacu a susținut Ordonanța 84 și a promis că autoritățile vor mai cumpăra aparate de testare antidrog. Acesta a explicat că o lege similară există și în Germania, și în Spania, și că este necesară pentru a reduce numărul celor care se urcă drogați la volan, el amintind de cazul 2 Mai”.

„Am vorbit şi în timpul ședinței Internaţionalei Socialiste cu domnul ministru Cătălin Predoiu. În acest moment, ceea ce reclamă dânşii este faptul că aceste teste se fac într-o perioadă mult prea lungă. Eu cred că legea este bună, pentru că ne amintim de 2 Mai. Această lege există şi în Germania, există şi în Spania, există peste tot.

Cu adevărat, statul român trebuie să dea un răspuns în timp real. În timp real eu consider că între 48 de ore şi 72 de ore este un răspuns într-un timp rezonabil pentru testele de sânge. Se face ca în toată lumea primul test, am înţeles că dacă iei două pastile de Nurofen în acel moment s-ar putea să fie testul pozitiv; se face testul de sânge, în 48 de ore se dă răspuns. Eu cred că nu e o catastrofă că pentru două zile rămâi fără permis", a susţinut Ciolacu, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că în prezent statul nu are capacitatea de a da răspunsul la testele de sânge în 48 - 72 de ore, mai ales la IML în Bucureşti unde durează în jur de trei - patru luni până se primeşte rezultatul.

„Am vorbit cu domnul Predoiu, luni dimineaţă o să am o discuţie şi cu ministrul Finanţelor să vedem. Nu sunt sume foarte mari, am înţeles că un astfel de aparat de testare costă în jur de 300.000 de euro, deci nu e un capăt de ţară pentru un stat de mărimea României şi vedem procedurile de achiziţii să fie cât mai rapide, iar după ce statul român îşi face treaba şi este capabil să dea răspuns într-un timp real venim cu aplicarea legii. Repet, vorbim statistic, se pierd prea multe vieţi ale tinerilor. Am văzut că în Austria s-a introdus confiscarea maşinii pentru viteza excesivă. Este şi în Belgia, este şi în Italia, pentru că în momentul când statistic - şi România este pe primul loc la mortalitate pe şosele - ai astfel de cazuri statul are obligaţia să salveze vieţi", a spus, sâmbătă, Marcel Ciolacu.

În replică, comunitatea Declic a anunțat că organizează un protest în București, în ziua de 11 iulie, în Piața Victoriei, din cauza OUG 84, pe care o acuză că ”pune în pericol drepturile șoferilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice”.