Povestea unui șofer care a primit rezultat fals-pozitiv la DrugTest, după ce a luat un Nurofen. Tânărului i-a fost suspendat permisul

Tânărului i-a fost suspendat permisul de conducere. Sursă foto: INQUAM Photos/Sabin Cîrstoveanu

Un șofer, în vârstă de 19 ani, a povestit, în emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN, că a fost testat pozitiv la DrugTest, după ce a luat o pastilă de Nurofen. Tânărului i-a fost suspendat permisul de conducere, deși rezultatul probei de sânge este negativ.

„Pe data de 06.06, am fost oprit la un filtru, am efectuat testul și în urma unui Nurofen luat la o diferență de patru ore am ieșit pozitiv. O pastilă de Nurofen Plus.

Am fost dus să fac testele, unde am fost ținut undeva la două ore. S-a întocmit un dosar penal pe numele meu. Mi-a fost reținut permisul, cu dovadă, fără drept de circulație. Am primit rezultatele la probele biologice, după o săptămână, dar au trebuit plătite. 1488 de lei au fost. Rezultatul este negativ.

După o lună de zile, în care am umblat în fiecare zi peste tot, de-abia azi am aflat că s-au trimti aceleași teste la Iași, să se mai facă încă o dată. Am înțeles că domnul procuror ar fi cerut să se administreze probele, din nou, la Iași. Și bănuiesc că trebuie să plătesc iar 1488 de lei către Iași”, spune tânărul.

Tânărul mărturisește că depinde de permisul de conducere, pentru că tatăl său este bolnav și este nevoie să îl ducă la spital pentru tratament.

„Tatăl este la pat. A avut operație de meninsc, care a fost nereușită. De atunci, de-abia cu cârjele, să zicem, că se mai descurcă puțin. În rest, deloc”, spune tânărul de 19 ani.