Gabriela Firea și-a lansat spotul de campanie pentru alegerile locale: "Oamenii pe primul loc"

"În aceste vremuri dificile, cu toții trebuie să decidem ce contează cu adevărat. Eu am ales să pun oamenii pe primul loc!", este mesajul principal al spotului prin care Gabriela Firea încearcă să obțină încrederea bucureștenilor pentru un nou mandat la Primăria Capitalei.

Alături de Firea, pe lista de candidați a PSD pentru București se numără Petre Roman, Monica Davidescu, Elisabeta Lipă, Cornel Dinu, Dumitru Dragomir, Anghel Iordănescu, Daniel Pancu, regizorul Sorin Ilieșiu, dar și numeroși medici, profesori, juriști și ingineri.

”Mi-am depus candidatura pentru al doilea mandat. Am făcut-o cu gândul la bucureșteni, ca și prima dată. Am văzut că nimeni nu vorbește despre oameni. Cred că oamenii sunt cei mai importanți.

Prima mea grijă e să trecem cu bine această criză sanitară. Suntem într-un război sanitar. Am avut grijă de cadrele medicale, am dotat cum se cuvine spitalele. Bucureștiul nu va deveni astfel focar. Am început acum un amplu program pentru donarea de plasmă sanguină care va salva mii de vieți. M-aș bucura ca și Guvernul să se alăture demersului Primăriei Capitalei”, a spus Gabriela Firea în momentul în care și-a depus candidatura.

Citește și: