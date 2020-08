Gabriela Firea și-a depus candidatura la Primăria Capitalei: "Am făcut-o cu gândul la bucureșteni! Oamenii sunt cei mai importanți!"

Fostul preşedinte este aşteptat să ia foarte multe dintre voturile lui Nicuşor Dan, la fel, Călin Popescu Tăriceanu, care îşi va depune marţi candidatura.

”Mi-am depus candidatura pentru al doilea mandat. Am făcut-o cu gândul la bucureșteni, ca și prima dată. Am văzut că nimeni nu vorbește despre oameni. Cred că oamenii sunt cei mai importanți.

Prima mea grijă e să trecem cu bine această criză sanitară. Suntem într-un război sanitar. Am avut grijă de cadrele medicale, am dotat cum se cuvine spitalele. Bucureștiul nu va deveni astfel focar. Am început acum un amplu program pentru donarea de plasmă sanguină care va salva mii de vieți. M-aș bucura ca și Guvernul să se alăture demersului Primăriei Capitalei”, a spus Gabriela Firea.

Cine intră în lupta pentru Capitală

Gabriela Firea-PSD

Nicușor Dan-DREAPTA UNITĂ

Traian Băsescu-PMP

Călin Popescu Tăriceanu-ALDE

Viorel Cataramă-independent

Ioan Sârbu- PRO București