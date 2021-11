Europarlamentarul Vlad Gheorghe: "Ideea procurorului verde european este una românească"

Deoarece fiecare stat are sisteme judiciare diferite și divese practici la nivel de tribunale,țările UE vor va avea proprii procurori care se vor ocupa de probleme la nivel național.

"Este o idee românească, este o idee pe care eu am propus-o, pe care grupul nostru, Renew Europe, a îmbrățișat-o și sunt sigur că va fi o idee care să prindă foarte bine. Avem chiar un răspuns formal din partea Ursulei von der Leyen spunând că este interesată de acest subiect, ceea ce în termenii diplomatici de aici de la Bruxelles este foarte bun.

Este o idee care a plecat de la o necesitate, nu doar pentru că am stat noi să ne gândim ce am mai putea să mai facem, ci știți foarte bine că noi am avem foarte multe probleme pe mediu, suntem o țară foarte afectată de acest lucru", a explicat europarlamentarul român Vlad Gheorghe, în emisiunea Be EU, moderată de Sabina Iosub.

