Regiunea Nord-Est a României a câștigat titlul de REI. Kata Tutto: "Toate regiunile trebuie să aibă șanse de dezvoltare"

Kata Tüttő, președinta Comitetului European al Regiunilor, şi Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU". Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Regiunea Nord-Est a României a câștigat titlul de "Regiune europeană întreprinzătoare" (REI) pentru anul 2027, o distincție europeană care recompensează strategiile remarcabile de dezvoltare a antreprenoriatului și de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii. Este pentru prima dată când o regiune din ţara noastră primește această distincție. Regiunea Nord-Est se alătură orașului Duisburg din Germania și Regiunii Umbria din Italia, celelalte două câștigătoare ale ediției 2027. Președinta Comitetului European al Regiunilor (CoR), Kata Tüttő, a declarat în interviul oferit pentru Antena 3 CNN că Europa se confruntă cu multiple crize suprapuse, iar autoritățile locale au nevoie de resurse financiare suficiente pentru a răspunde problemelor și nevoilor cetățenilor. Totodată, ea evidențiază rolul bugetului european și al politicii de coeziune în reducerea disparităților dintre regiuni și în oferirea unor șanse de dezvoltare tuturor teritoriilor europene.

Regiunea Nord-Est, prima regiune din România premiată la Bruxelles pentru strategia regională de stimulare a inovării și competitivității

Regiunea nord-est a României a fost desemnată una dintre cele trei regiuni europene întreprinzătoare ale anului 2027. Distincția recunoaște strategia prin care autoritățile regionale încearcă să transforme ideile inovatoare în afaceri și să sprijine dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

Premiul a fost acordat la Bruxelles, în cadrul sesiunii plenare a Comitetului European al Regiunilor. Regiunea Nord-Est, cea mai mare din România ca populație, a fost apreciată pentru proiectele prin care încurajează antreprenoriatul, digitalizarea și colaborarea dintre universități și mediul de afaceri. Unul dintre exemple este programul Rubik Start, care îi ajută pe studenți și pe cei care vor să își deschidă o afacere, să își dezvolte ideile cu sprijinul mentorilor și al specialiștilor.

"Vă mulțumesc foarte mult pentru această importantă recunoaștere pentru regiunea de Nord-Est a României. Acest premiu este mai mult decât o distincție. Este o confirmare care demonstrează că o regiune mai puțin dezvoltată poate construi încredere, competitivitate, relevanță europeană, investind în oameni și în sisteme de inovare", a declarat Vasile Asandei, Director General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, la Bruxelles.

Mai exact, strategia premiată urmărește să ajute firmele mici să folosească tehnologiile moderne, să atragă investiții și să intre mai ușor pe piața europeană. Proiecte precum Rubik Hub și ROStartup pun în legătură antreprenori, specialiști și investitori. Scopul este ca ideile dezvoltate în universități sau în comunitățile locale să devină afaceri capabile să creeze locuri de muncă și să contribuie la dezvoltarea regiunii.

România împarte distincția cu orașul Duisburg din Germania și Regiunea Umbria din Italia. Germanii au fost premiați pentru proiectele prin care ajută firmele să introducă Inteligența Artificială (AI) în activitatea lor. Iar italienii au fost apreciați pentru investițiile în digitalizare, tehnologii curate și energie regenerabilă.

Premiul este acordat o dată la doi ani, iar câștigătorii sunt aleși pentru strategiile lor de dezvoltare, indiferent de mărimea sau nivelul de prosperitate al regiunii.

"Acest premiu vrea cu adevărat să recunoască cele mai bune practici, cum le spunem noi în Bruxelles, un echilibru perfect, o situaţie corectă şi practicile corecte care pot fi folosite ca modele de alte regiuni, de asemenea", a subliniat un oficial.

"Diusburg se confruntă cu mai multe provocări, care cred că nu sunt doar în Germania, ci în toată Europa. Dincolo de dezbaterile privind decarbonizarea, logistica inteligentă şi dezvoltarea viitoarelor clustere, căutăm parteneri în Europa şi proiecte europene din care să putem învăţa ce înseamnă să face transformarea structurală competitivă şi sunt foarte fericit că strategia noastră locală de dezvoltare economică a avut mereu o perspectivă europeană, bazată pe parteneriate solide. Astăzi (n.r.: miercuri, 14 octombrie), anii noştri de muncă au fost răsplătiţi prin acest premiu", a explicat un reprezentant al orașului Duisburg în timpul discursului său de la Bruxelles.

În spatele acestei distincții se află Comitetul European al Regiunilor, organismul consultativ care reprezintă autoritățile locale și regionale în Uniunea Europeană (UE). Are 329 de membri din toate cele 27 de state ale Uniunii, printre care primari și reprezentanți ai administrațiilor regionale. Aceștia se reunesc la Bruxelles pentru a analiza proiectele europene și pentru a transmite recomandări instituțiilor care iau deciziile.

Comitetul European al Regiunilor nu adoptă legi și nu împarte direct fondurile europene. Rolul său este să se asigure că interesele comunităților locale sunt luate în considerare atunci când sunt stabilite politici privind transporturile, educația, mediul sau dezvoltarea economică.

Autoritățile locale cer mai mulți bani și mai multă autonomie pentru a rezolva problemele orașelor

La cea mai recentă ședință plenară, reprezentanții orașelor și regiunilor au cerut Uniunii Europene să reducă birocrația și să simplifice accesul la finanțare. Autoritățile locale spun că au nevoie de bani și de mai multă libertate pentru a rezolva probleme precum criza locuințelor, transportul, schimbările climatice și dezvoltarea economică. Discuțiile au vizat și viitorul buget european pentru perioada 2028 - 2034.

Reprezentanții regiunilor cer garanții că vor participa la stabilirea investițiilor finanțate din fondurile de coeziune și că deciziile nu vor fi luate exclusiv la nivelul guvernelor naționale.

Pentru Regiunea Nord-Est a României, premiul reprezintă o recunoaștere europeană a strategiei de dezvoltare a antreprenoriatului. Distincția nu înseamnă automat și acordarea unei finanțări, însă proiectele câștigătoare vor fi monitorizate pe parcursul anului 2027 de un juriu format din reprezentanți ai instituțiilor europene și ai organizațiilor de profil. Scopul este să fie evaluat modul în care strategiile premiate sunt puse în practică și rezultatele obținute.

Kata Tüttő: Europa se confruntă cu crize care se suprapun

Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU": Astăzi, mă aflu la Comitetul European al Regiunilor, iar invitata mea este preşedinta Kata Tüttő. Cred că este foarte important să discutăm despre rolul regiunilor în Uniunea Europeană, având în vedere că ne ocupăm acum de bugete, de noile politici şi, să spunem de noile idei care sunt puse în discuţie la nivel european. Care este cel mai important aspect care trebuie subliniat încă de la început?

Kata Tüttő, președinta Comitetului European al Regiunilor: Dacă discutăm cu liderii locali sau cu cetăţenii, de obicei, ajungem să vorbim despre bani, pentru că toţi, fie că ne uităm la nivel de familie, la nivel de localitate, oraş, judeţ, sau la nivel naţional, toţi avem mai multe probleme decât bani. Şi problemele, această stare de criză... Nu e o criză după alta, ci o criză peste alta.

Ulterior, şefa CoR a mai făcut următoarele precizări: "Aşadar, toată lumea caută să găsească bani pe care să-i poată aloca pentru a face faţă problemelor de mâine şi celor de astăzi. Aşa că avem această discuţie privind bugetul, iar rolul nostru aici, rolul Comitetului European al Regiunilor, este acela de a reprezenta realităţile europene.

Astfel , nu este vorba doar despre regiuni. Îi avem aici pe primarii aleşi, pe consilierii din toate localităţile, nu doar din capitalele ţărilor, ci şi din zonele montane, din zonele de frontieră de est, de pe insule, din zonele metropolitane, dar şi din oraşele de dimensiuni medii. Rolul nostru e să aducem în discuţie toate aceste realităţi diferite, îngrijorările noastre şi, desigur, ambiţiile noastre".

Kata Tüttő, președinta Comitetului European al Regiunilor: Bugetul... Toată lumea vorbeşte aici despre buget, pentru că tocmai prin buget şi prin investiţiile bugetare ale Uniunii Europene, Uniunea Europeană devine tangibilă în oraşele şi regiunile noastre. Dar bugetul pare mare din perspectiva oraşului meu, Budapesta, pare mare din perspectiva Bucureştiului, dar, în realitate bugetul european reprezintă suma de bani pe care o cheltuim împreună, statele membre, şi se ridică încă la aproximativ 1% din PIB.

Iar modul în care îl cheltuim astăzi... o treime se îndreaptă către securitatea alimentară – aceasta a fost o idee foarte bună, pentru că nu vrem ca fermierii europeni să înceteze să mai producă alimente, aşa că le oferim în mod continuu sprijin pentru ca aceştia să continue să lucreze în agricultură, să producă alimente şi, de asemenea, să îşi modernizeze activitatea.

A doua mare categorie de cheltuieli este eea ce se numeşte politica de coeziune. De obicei, aceasta înseamnă... Cred că românii care urmăresc această emisiune vor înţelege ce este politica de coeziune – asta înseamnă că Europa a construit drumuri, poduri, a investit în renovarea spitalelor şi a şcolilor, în construirea creşelor...

Kata Tüttő: Fondurile de coeziune oferă şanse tuturor regiunilor

Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU": În racordarea conductelor de apă...

Kata Tüttő, președinta Comitetului European al Regiunilor: În conductele de apă, în gestionarea deşeurilor, în sistemul de gestionare a apei. Este foarte similar cu ceea ce s-a întâmplat în Ungaria.

Ce este această politică de coeziune? Trebuie să explic: Nu este vorba de bani daţi de ţările bogate ţărilor sărace, pentru că sunt sărace, nu. Modul în care funcţionează este următorul: avem această piaţă unică, ne-am conectat economiile. Iar rolul principal al pieţei unice este ca produsele pe care le fabricăm să circule liber, capitalul nostru, banii pe care îi avem să circule liber, afacerile noastre să circule liber, iar oamenii noştri să circule liber.

Şi împreună, prin conectarea pieţelor noastre şi eliminarea frontierelor, câştigăm mai mulţi bani împreună. Dar mai mulţi bani, în medie, nu înseamnă că fiecare teritoriu şi fiecare regiune câştigă efectiv aceeaşi sumă suplimentară.

Aşadar, există un mecanism de redistribuire, pentru că ştim cum funcţionează piaţa şi cum funcţionează capitalismul. Cei puternici devin şi mai puternici în competiţie, iar cei slabi pot pierde tot. Observăm o concentrare în interiorul ţărilor, al oraşelor şi regiunilor europene, la nivel de ansamblu. Aşadar, ideea a fost aceea de a avea această piaţă unică, această economie comună, care produce mai mult, astfel încât să reinvestim constant o parte din profitul pieţei în teritoriile noastre.Astfel, fiecare teritoriu are o oportunitate, o şansă de a se integra în această piaţă.

Puteţi urmări interviul integral cu şefa Comitetului European al Regiunilor în video-ul de mai sus.