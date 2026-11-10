Încă o bancă pierde procesul în scandalul ROBOR. BCR fusese amendată cu 577 milioane de lei

1 minut de citit Publicat la 07:52 10 Noi 2026 Modificat la 07:52 10 Noi 2026

BCR pierde procesul în scandalul ROBOR. FOTO: Profimedia Images

O a doua bancă pierde procesul cu statul în scandalul ROBOR, în care zece bănci au fost sancționate de Consiliul Concurenței, după ce ar fi manipulat indicele ROBOR. Decizia a fost luată de Curtea de Apel București și poate fi contestată.

Curtea de Apel Bucureşti a respins cererea de suspendare a executării deciziei Consiliului Concurenţei depusă de Banca Comercială Română în dosarul ROBOR. Curtea de Apel a respins, astfel, cererea de suspendare a amenzii de 577 de milioane de euro.

Decizia poate fi contestată la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Este cea de-a doua hotărâre a unei instanţe, după cea similară luată săptămâna trecută în cazul CEC Bank, în seria de procese ce a urmat amenzilor de 3,7 miliarde de lei date băncilor de Concurenţă.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat vineri, la Antena 3 CNN că băncile care pierd procesele privind suspendarea deciziilor instituției vor trebui să le pună în executare chiar dacă vor face recurs. „Chiar dacă se va face recursul, băncile care pierd suspendarea vor trebui să pună în executare decizia. Nu trebuie să mai aștepte recursul, care va dura 6 luni - 1 an”, a explicat Bogdan Chirițoiu.

Acesta a precizat că amenzile în valoare totală de aproximativ 700 de milioane de lei ar putea să ajungă la bugetul de stat până la sfârșitul anului.

Bogdan Chirițoiu a vorbit și despre o nouă investigație care vizează posibile practici anticoncurențiale ale băncilor, distinctă de ancheta privind manipularea ROBOR. De această dată, verificările privesc modul în care este calculat scorul FICO, indicatorul folosit de bănci pentru evaluarea riscului de creditare, și posibilitatea ca metodologia acestuia să penalizeze clienții care solicită împrumuturi de la mai multe instituții bancare.

Sancțiunile care au fost aplicate băncilor vizează încălcarea flagrantă a regulilor de concurență, atât naționale, cât și europene, printr-un schimb de informații confidențiale și strategice cu privire la nivelul ROBOR în cadrul procedurii de fixing, precizează reprezentanții Consiliului Concurenței, într-un răspuns la o solicitare Agerpres.

Potrivit Consiliului Concurenței, încălcarea acestor reguli permite coordonarea cotațiilor pentru obținerea unui nivel mai ridicat al ROBOR la maturitățile (3 luni, 6 luni) care influențează nivelul dobânzilor creditelor, generând astfel venituri suplimentare, fără riscurile normale asociate unor tranzacții comerciale.