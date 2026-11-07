Consiliul Concurenței pregătește o nouă lovitură împotriva băncilor. Scorul FICO, în vizor: „Și mai multe bănci riscă amenzi”

2 minute de citit Publicat la 08:00 07 Noi 2026 Modificat la 08:10 07 Noi 2026

Bogdan Chirițoiu a spus că ancheta vizează un număr de bănci mai mare decât în cazul investigației privind ROBOR. Foto: Getty Images

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a vorbit, vineri, la Antena 3 CNN, despre o nouă investigație care vizează posibile practici anticoncurențiale ale băncilor, distinctă de ancheta privind manipularea ROBOR.

De această dată, verificările privesc modul în care este calculat scorul FICO, indicatorul folosit de bănci pentru evaluarea riscului de creditare, și posibilitatea ca metodologia acestuia să penalizeze clienții care solicită împrumuturi de la mai multe instituții bancare.

„Există un sistem în care băncile schimbă informații despre clienți, ceea ce este normal, pentru a-i elimina pe clienții rău-platnici, care nu și-au onorat contractele. O bancă să nu acorde un credit unui client care nu și-a onorat obligațiile față de o altă bancă. Până aici, lucrurile sunt corecte.

Biroul de Credit este cel care are acest scor. Problema este că, prin metodologia lor, atunci când un client interoghează și solicită credite la mai multe bănci, el este depunctat dacă apelează la mai multe instituții. Ne punem întrebarea dacă mecanismul nu are ca rezultat blocarea mobilității clienților. Dacă, prin modul în care se calculează acest scor, clienții care vor să se mute de la o bancă la alta sunt depunctați, situația poate fi problematică. Momentan, sunt suspiciuni, nu avem o concluzie. Investigații similare sunt în SUA, iar în curând, în Polonia, s-a deschis o investigație”.

Numărul băncilor anchetate ar putea fi mai mare

Bogdan Chirițoiu a spus că ancheta vizează un număr de bănci mai mare decât în cazul investigației privind ROBOR.

„Este vorba despre băncile membre ale Biroului de Credit, iar verificările ar urma să fie finalizate la începutul anului viitor.

Sunt un pic mai multe bănci decât în cazul ROBOR. Sunt băncile membre în Biroul de Credit”.

Întrebat dacă sunt posibile noi amenzi, Bogdan Chirițoiu a răspuns afirmativ, precizând că o suspiciune de încălcare a legii poate duce la aplicarea unor sancțiuni.

În ceea ce privește riscul suspendării licenței unor bănci, președintele Consiliului Concurenței a precizat că aceasta ține de competența BNR. El a subliniat că instituția pe care o conduce nu urmărește eliminarea unor agenți de pe piață:

„Licența este la BNR. Din punctul nostru de vedere, nu eliminăm agenți de pe piață. Vrem să fie cât mai mulți concurenți pe piață".

Ce se întâmplă cu procesele privind ROBOR

În ceea ce privește procesele care vizează ROBOR, președintele Consiliului Concurenței a declarat că băncile care pierd procesele privind suspendarea deciziilor instituției vor trebui să le pună în executare chiar dacă vor formula recurs.

„Chiar dacă se va face recursul, băncile care pierd suspendarea vor trebui să pună în executare decizia. Nu trebuie să mai aștepte recursul, care va dura 6 luni - 1 an”, a explicat Bogdan Chirițoiu.

Acesta a precizat că amenzile în valoare totală de aproximativ 700 de milioane de lei ar urma să ajungă la bugetul de stat până la sfârșitul anului.

„Am aflat că am mai câștigat un caz. Am câștigat două din zece. Este o bancă comercială, nu e o bancă de stat. Nu pot să spun care, că s-a cerut secretizarea deciziei. Nici nu se afișează soluțiile pe site. Sunt confidențiale”, a declarat șeful Consiliului Concurenței.

Întrebat dacă este vorba despre suspendarea deciziei Consiliului Concurenței sau despre un alt tip de decizie, Bogdan Chirițoiu a precizat că:

„Sunt două decizii, dar ambele sunt favorabile nouă, executorii.”

Amintim că sancțiunile care au fost aplicate băncilor vizează încălcarea flagrantă a regulilor de concurență, atât naționale, cât și europene, printr-un schimb de informații confidențiale și strategice cu privire la nivelul ROBOR în cadrul procedurii de fixing.