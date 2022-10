Fermierii au ieşit în stradă, după ce statul le-a cerut înapoi banii primiţi ca ajutoare în pandemie

Fermierii au protestat în stradă, după ce statul le-a cerut înapoi banii primiți ca ajutoare în pandemie. Este vorba despre sume importante, de până la 40.000 de lei.

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Mulţi spun că nu mai au de unde să plătească, după un an agricol şi așa foarte greu.

"Ne așteptam la ce e mai greu. Nu e normal ce se întâmplă! Vii în 2020, îmi spui că am dreptul să primesc indemnizația de COVID pe starea de urgență în baza ordonanței 30/2020.

După aceea trec câteva luni, vii cu ordonanța 132/2020 îmi spui, la fel, că am dreptul, îmi trimiți e-mailul de confirmare că dosarul a fost confirmat şi te trezești după trei ani de zile că vii şi îmi ceri înapoi", spune un fermier.

Potrivit unei solicitări înregistrate la Curtea de Conturi fermierii ar trebui să înapoieze sume cuprinse între 18.000 - 36.000 de lei.

"În loc să ne spună unde am greșit undeva ei ne-au lăsat an după an. Noi nu avem de unde să dăm sumele astea. Şi mai grav ne mai ia şi o dobândă substanțială", mai spune un fermier.

"Noi plecăm în altă ţara să facem rost de bani ca să le dam, să vina sa muncească ei ca n-avem de unde să le dam banii", mai spune un bărbat.