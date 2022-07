România, campioană UE la morți în accidente rutiere. Ce soluții are ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu

Deși suntem în secolul vitezei, țara noastră parcă bate pasul pe loc la capitolul infrastructură. Doar în primele 6 luni ale acestui an s-au produs peste 2.000 de accidente rutiere, iar peste 700 de oameni și-au găsit sfârșitul.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a explicat, în această seară, în emisiunea "În fața națiunii", de la Antena 3, ce soluții are statul după acest bilanț cutremurător.

Sorin Grindeanu: Statul a rămas dator cetățeanului român

"Cauzele sunt multiple. Una din acest dintre aceste cauze e dată de lipsa unei infrastructuri. Eu am mai spus, chiar la dumneavoastră în emisiune, undeva la începutul anului, că indiferent de guvernare și indiferent de cine a fost ministru al transporturilor, nici n-are importanță, statul român a rămas dator cetățeanului român din punctul de vedere al dezvoltării infrastructurii din România.

Acum ne aflăm într-o situație, să spunem, în care foarte multe proiecte demarează, sunt finanțate, există finanțare europeană, nu că asta n-ar fi existat și în trecut, și că n-am știut cum să cheltuim și am tot fazat diverse proiecte, dar acum iată că sunt primele semne și dacă îmi permiteți, o să vi le spun, primele semne, spun eu, încurajatoare.

În primul rând, ar fi pentru prima dată când România și-ar termina banii europeni pe fostul exercițiu bugetar 2014-2021 și am termina înainte de sfârșitul anului viitor când este deadline-ul, termenul limită, am termina undeva în mai-iunie, pe transporturi, acești bani. Tocmai de aceea noi am făcut o cerere de a se suplimenta pe ultimele luni sumele alocate din ceea ce nu cheltuie alte domenii din România.

Și tocmai de aceea am făcut această cerere undeva în jur de jumătate, încă jumătate miliard de euro, ca să putem să avem capacitatea să îi cheltuim până la sfârșitul anului viitor. Răspunsul este mai mult ca sigur pozitiv", a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu anunță lansarea în licitaţie a contractelor pentru construcţia celor trei loturi ale autostrăzii Autostrăzii Bacău-Paşcani, în lungime de 77,39 kilometri, şi o valoare totală de 5,858 de miliarde de lei (fără TVA).