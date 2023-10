Dani Oțil, motivul pentru care toată viața s-a simțit inferior: ”Și acum simt asta!”

Dani Oțil este un realizator de succes de emisiuni TV. O persoană extrem de pozitivă, mereu cu simțul umorului. Cu toate acestea, are însă și o ”latură ascunsă” pe care o expune rar în fața lumii.

Sursa foto: iThink Antena 3 CNN

În emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, Dani Oțil a povestit că, încă de mic copil, s-a simțit inferior. Iar acest lucru nu s-a schimbat foarte mult odată cu înaintarea în vârstă sau cu dezvoltarea socială.

”Eu toată viața m-am simțit inferior. Chiar și acum. Pentru că viața m-a pus tot timpul în locuri nepotrivite. Și am să dau câteva exemple.

Roby, prietenul nostru cel mai bun din copilărie, al meu și al lui Răzvan, avea bunica în Germania, avea margarină, bomboane de toate felurile, avea combină muzicală, avea video, avea computer... Eu nu aveam!

Am fost într-o clasă foarte bună. Nu știu cum au făcut ai mei de am ajuns acolo, dar am fost în clasă cu copii de mega-doctori. Cred că a fost doar o nimereală sau geografia locului, pentru că stăteam aproape de liceu.

”M-am dus special cu rolele mele roz, să stau acolo, la gratii, să îi văd pe colegii mei care dansau și care mâncau sandvișuri cu brânză rasă”

Eu tot timpul, în viață, am fost înconjurat de oameni mai bogați. Și aici mă refer strict la bani. O să ziceți că banii nu contează. Să fim serioși, când eu nu mă duc la reuniunea de terminare de clasa a X-a pentru că nu am pantofi, pentru că toți sunt rupți în vârf, de la fotbal, joacă sau chiar mi se vede degetul... Îmi aduc aminte că am stat la gratiile școlii, știu exact școala, curtea, unde eu învățasem să mă dau pe role, cu niște role roz, pentru că atât am primit de la un unchi care aducea lucruri de la ajutoare, și am avut role roz. Și m-am dus special cu rolele mele roz, să stau acolo, la gratii, să îi văd pe colegii mei care dansau și care mâncau sandvișuri cu brânză rasă. Și nu m-am dus la reuniune pentru că nu aveam încălțări. Îmi era rușine. Și mama îmi spune mereu că sunt doar un copil, să mă îmbrac și să mă încalț cu ceea ce am.

Citește și: Obiceiul extrem de sănătos pe care Dani Oțil îl are zilnic: ”Țin foarte tare la treaba asta!”

”Eu mereu luam hainele fratelui meu, ce îi rămânea lui mic, ajungea la mine”

Eu mereu luam hainele fratelui meu, ce îi rămânea lui mic, ajungea la mine. Evident că mă simțeam inferior”, își aduce aminte Dani Oțil.

Și chiar dacă viața lui a evoluat foarte mult de atunci, realizatorul TV a povestit că și acum are momente în care se simte inferior. Însă percepe acest sentiment ca pe un lucru bun, care îl motivează și care îl ajută să crească.

”Pur și simplu mă doare sufletul, eu am fost omul sărac”

”Chiar și acum, vara asta, am fost într-un cerc, la o masă, unde s-au comandat niște lucruri pe care... bine, poate aveam cum să le plătesc, dar tot timpul mă gândesc de ce să dau banii pe lucrurile alea când banii ar putea merge în echipament sportiv pentru fiul meu, sau pot să-i donez. Pur și simplu mă doare sufletul, eu am fost omul sărac. De ce să cumpărăm niște sticle de ”ceva”, când efectul este același?

Soția mea spune că sunt doar zgârcit, este adevărat (spune râzând Dani Oțil), dar eu adesea m-am simțit inferior. Și nu numai financiar. Eu, în emisiune, primesc oameni extrem de deștepți, mă uit uneori la ei și mă întreb unde am greșit.

”Este bine să te simți inferior”

Dar este bine să te simți inferior, acum depinde dacă asta nu se transformă în frustrare, răutate, te motivează, te demotivează, te agasează... Și atunci, inferioritatea uneori este un bun steroid. Funcționează ca un boost... La mine, de cele mai multe ori a funcționat”, a mai spus realizatorul TV în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.