Panică la un loc de joacă din Giurgiu, după ce doi copii au rămas blocaţi în tobogan

Incidentul a avut loc seara trecută. Din primele informaţii se pare că tubul avea ieșirea blocată, însă nimeni nu a semnalizat acest lucru.

Potrivit localnicilor, în parc sunt mai multe zone cu probleme care pun în pericol siguranţa copiilor.

"Parcul Mihai Viteazu Giurgiu! "vestitul" #TOBOGAN face victime din nou! am zis ca pana nu se întâmpla o nenorocire maxima nu se rezolva nimic!.... In seara asta s-a lasat cu #politie, #smurd și #descarcerare pt ca niște copii au rămas blocați pe tub preț de zeci de minute bune..! Nu știu detalii pentru ca am plecat din parc! Sper ca mâine sa nu mai fie acolo nici toboganul nici "căsuța" aceea de sus!.Ps: în jur de ora 20.30 s a întâmplat...Pss: este bezna la locul de joaca! Poate facem ceva și cu iluminatul", scria aseară un părinte revoltat de situaţie.

Aseară doi copii de 11 şi 12 ani au rămas blocați în tobogan. Din fericire, ei au fost scoși la scurt timp de părinți. La faţa locului au venit o ambulanță şi un echipaj de descarcerare.

După incident, poliţia a făcut o informare către primărie şi acel tobogan a fost înlăturat de la locul de joacă.

Nu este singurul incident de acest fel, luna trecută o persoană a atras atenţia pe reţelele de socializare că un băiețel a rămas cu capul prins între scândurile puse pentru a bloca accesul la tobogan.

" În luna august am asistat la o scenă șocantă. Un băiețel a rămas suspendat în acele scânduri. Nu ştim exact cum s-a întâmplat. Lumină nu este în parc, iar a doua zi au venit şi au bătut un placaj la tobogan, mai exact la ieșirea din tub, ceea ce nu a ajutat deloc", spune Mădălina Constantin.

"Acest tobogan era defect acum trei luni. Era blocat accesul, dar dacă vă uitați la copii vedeţi că nu respectă. Era blocată intrarea lui, iar jos era spart. Nu îmi e teamă pentru că dacă supraveghezi copii nu îi lași acolo. Dar cât de neascultători sunt majoritatea, nu îi puteţi opri", mai spune un bunic.

Deocamdată primăria nu ştie când o să găsească bani pentru renovare.