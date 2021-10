Coșul de cumpărături, tot mai scump de la o lună la alta

Reporterul Antena 3 a mers la cumpărături pentru a vedea cât de mult s-au scumpit produsele alimentare. Și a adăugat în coș produse esențiale care se regăsesc în orice gospădărie. Un kilogram de făină, un kilogram de mălai, zahăr.

"Adăugăm și un litru de oțet care costă 2.60 lei, iar un litru de ulei care este 8,5 lei. De departe observăm că uleiul este cel care s-a scumpit cel mai mult. Un litru de ulei este acum mai scump cu 3 lei față de aceeași perioadă a anului trecut", a spus reporterul.

Am continuat cumpărăturile și am adăugat carne, legume, fructe și produse lactate. La final am tras linie și totalul pentru coșul nostru de cumpărături a fost de aproximativ 340 de lei. Din cauza scumpirilor, clienții au început să cumpere produse la bucată și nu la kilogram cum o făceau înainte.

"Foarte prost merge vânzarea, să știți. Oamenii nu mai au bani și din cauza asta fac și ei economii, cumpără mai puțin", spune o piețară.

Producătorii spun că au fost nevoiți să crească prețul la raft al produselor din cauza scumpirilor la energie electrică și gaze. Prin urmare, vânzările au scăzut și cu 20%

"La carnea fresh am făcut nște scumpiri de 1-2 lei pe kilogram. Iar la mezeluri, undeva spre 3 lei pe kilogram.', a spus Cristina Smadu, producător de carne.

Potrivit INS, rata inflației a urcat la 6,3% în luna septembrie de la 5,3% în august. Specialiștii spun că scumpirile la produsele alimentare, energie electrică și gaze își vor continua trendul ascendent.

Prețurile principalelor produse din coșul de cumpărături al românilor

1 kg făină -4.50 lei

1 kg zahăr - 3.70 lei

1 kg mălai - 4.70 lei

1 l ulei - 8.50 lei

1 l oțet -2.60 lei

1 franzelă- 1.7 lei

1 l apă - 2.99 lei

1 kg cartofi - 3 lei

1 kg orez - 7.20 lei

12 ouă - 18 lei

1 l lapte- 6.89 lei

Unt - 9.29 lei

Margarină - 5.89 lei

1 kg brânză de oaie - 27 lei

1 kg branza de vacă - 23 lei

1 kg roșii - 8 lei

1 kg castraveți - 7 lei

1 kg ardei - 5 lei

1 kg ceapă - 4 lei

1 kg fasole - 9.90 lei

1 kg morcovi - 4 lei

1 kg țelină - 10 lei

1 kg păstârnac - 12 lei

1 leg mărar - 1 lei

1 leg pătrunjel - 1 leu

1 leg mărar - 1 leu

1 salată verde - 4 lei

1 kg macrou - 13.9 lei

1 kg păstrăv - 23.9 lei

1 kg piept pui - 20.99 lei

1 kg pulpe cu os - 11.99 lei

1 kg ceafă de porc - 27.99 lei

1 kg carne macră porc - 18.99 lei

1 kg mere - 4 lei

1 kg banane - 10 lei

1 kg portocale - 10 lei

TOTAL 337.62 LEI

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal