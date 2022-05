Imagini incredibile cu vacile care se plimbă nestingherite prin aeroportul din Timişoara

Sunt imagini aparent amuzate. Însă vorbim de fapt despre un incident de securitate la Aeroportul International din Timișoara.

Doua vaci se plimba nestingherite prin parcarea aeroportului, la usa terminalului de sosiri internaționale, in apropierea pistei.

Cele doua vacute au ajuns in aeroprt cel mai probabil printr-o portiune unde gardul lipseste cu desavarsire si s-au oprit in fata terminalului de Sosiri internationale.

Au ajuns acolo nu oricum, ci pe scari, aceasta fiind singura varianta de a ajunge la terminal.

"Suntem intr-o tara rurala, nu? Nu mi se pare anormal", spune unul din calatorii care au dat nas in nas cu vacile la aeroport.

Reprezentantii aeroportului sustin ca întâmplarea a avut loc pe data de 23 mai si dau vina pe proprietarul animalelor domestice care le-ar fi lasat nesupravegheate pe câmpul din apropierea terminalului.

"Situatia neprevazuta s-a derulat foarte rapid. Animalele au fost scoase in afara aeroportului catre agentii nostri de securtitate. E un caz extrem de izolat, iar animalele aflate in zona publica nu au creat nicio problema si nici nu au pus in pericol intergritatea fizica a pasagerilor", a declarat Călin Petrescu, purtator de cuvant al Aeroportului Timisoara.

Din fericire, de aceasta data, nu au avut loc incidente.