Cinci lucruri pe care trebuie să le ştii dacă vrei să slăbeşti

Ținem diete dintotdeauna și încă sunt trucuri pe care nu le cunoaștem. Facem greșeli, adăugăm calorii și nu avem rezultate. De exemplu, o lingură de ulei are aproximativ 100 de calorii și, deseori, folosim chiar și mai mult, dar fără să conștientizăm.

Descoperim în materialul următor CINCI lucruri pe care fiecare dintre noi ar trebui să le știe atunci când își dorește să slăbească.

"O salată știm să o facem cu toții, am tăiat legumele, am pus ingredientele preferate, dar ce face toată lumea? Toarnă caloriile cu sutele. Uleiul înseamnă sute de calorii, o lingură de ulei are 100 de calorii. Așa că trebuie să punem în salată uleiul cu lingura.", a spus Roxana Radu, nutriţionist.

Iar uleiul nu este singurul ingredient care poate transforma salata într-un preparat hipercaloric. Specialiștii ne avertizează că și fructele uscate, crochetele, carnea de pui prăjită și sosurile procesate aduc la fel de multe calorii.

"Al doilea lucru care te poate ajuta atunci când ești la dietă este să mănânci cartofii reci, deși suntem tentați și obișnuiți să îi mâncăm calzi, să știți că putem să le scadem indicile glicemic doar dacă îi mâncăm rece. Cartofii conțin amidon. În momentul în care ei sunt reci, amidonul se transformă într-un amidon rezistent și indicile glicemic scade.", a mai spus aceasta.

De asemenea, amidonul rece te ajută să te simți sătul mai mult timp.

"Al treilea lucru pe care te sfătuiesc să îl faci atunci când ești la dietă este să mănânci pastele al dente, în felul acesta scazi indicile glicemic. Pentru asta tot ce trebuie să faci este să respecți timpul inscripționat pe ambalaj, timpul recomandat de producător.", mai spune nutriţionistul.

Dacă îți dorești o porție de paste al dente ca la carte, trebuie să știi că este foarte importantă cantitatea de apă pe care o pui la fiert. Italienii folosesc un litri de apă pentru fiecare 100g de paste – nici mai multă, nici mai puțină.

În calitate de nutriționist aud tot mai des afirmația „mănânc sănătos, dar nu slăbesc”. Și vă spun ceva – nu slăbiți, pentru că deși consumați alimente sănătoase, asta nu înseamnă că sunt mai puțin calorice. De exemplu, o sută de grame de nuci, alune sau migdale au în jur de 600 de calorii.

Iar o femeie, ca să slăbească câte un kilogram pe săptămână, trebuie să consume cel mult 1.500 de calorii. La domni lucrurile arată puțin mai bine, având voie să ajungă până la 2.000 de calorii.

Un avocado poate ajunge la 200 și ceva de calorii, gândiți-vă dacă îl punem într-o salată, unde mai adăugăm și câteva bucățele de brânză, telemea, mai punem și uleiul cu sticla, ajungem și depășim ușor, ține-te bine, depășim 800 – 900 de calorii.

Așadar, aveți grijă la cantitate și alături de ce produse îl consumați. Însă, nu îl eliminați din alimentație, întrucât este bogat în fibre, antioxidanți, vitamine, magnezi, fier, zinc și potasiu.

Fructele alături de legume deși sunt considerate sursa noastră de micronutrienți, adică de vitamine și minerale, și nu trebuiesc excluse din alimentație, trebuie să avem grijă la cantitate, pentru că ele se mănâncă cu porția pe post de desert. De ce? Pentru că ele conțin fructoză și deși fructoza nu ne modifică nivelul glicemiei, asta nu înseamnă că nu ne îngrașă.

Și, la final, o surpriză la care puțini dintre voi vă așteptați...

Și ultimul lucru pe care te sfătuiesc să-l faci, pentru că din punctul meu de vedere niciun aliment nu este interzis atâta timp cât avem timp la cantitate și la cât de des îl consumăm. Uite, de exemplu, dacă ai poftă de chipsuri, o poți face fără grijă atâta timp cât respecți cantitatea și anume 30 de grame.