Cum să faci un eveniment de vis cu bani puţini. Ponturi de la organizatorii de evenimente

Nunta este unul dintre cele mai mari evenimente din viață și este important să vă asigurați că totul merge perfect. O nuntă cu buget redus poate fi la fel de elegantă ca o nuntă fastuoasă, dacă organizarea este facută ca la carte.

Sursa foto: Unsplash.com

Primul pas este stabilirea bugetului și realizarea unui plan de acțiune. Specialiștii sunt de părere că ar trebui să luați decizia cu un an sau chiar doi înainte. Însă, chiar și dacă sunteți deja în febra pregătirilor, avem câteva tipsuri care ar putea să vă fie de ajutor.

"Prima data pornim de la rezervarea restaurantului. Si anume a salii unde se va desfasura evenimentul. Acolo cu siguranta se pleaca de la un buget standard, daca ne dorim si avem un buget mai redus cu siguranta nu vom avea feluri de mancare mai complicate. Ca si tips and tricks am putea alege un meniu mai tradititional in favoarea celor mai complicate.", a spus Ana Maria Ikim, organizator de nunţi.

Un alt tips important este data la care vrei să aibă loc evenimentul. O nuntă organizată în lunile de primăvară, toamnă sau chiar iarnă va fi mai ieftină decât în lunile de vară. De asemenea, alegerea muzicii poate face o diferență semnificativă în buget.

"Varianta de buget cu siguranta nu este o trupa de 20 de membrii. Am fost si eu la multe nunti cu dj si sa stiti ca nu a facut o diferenta extraordinar de mare, adica daca oamenii vor sa se distreze, se distreaza oricum fara niciun fel de problema. Horele si sarbele oricum se joaca chiar daca sunt cantate de pe laptop si nu din microfon.", a mai spus aceasta.

Apoi, invitațiile. Cu cât ai mai puține invitații cu atât și costurile sunt mai mari, pentru că dacă alegi să comanzi mai multe bucăți, prețul se reduce.

Primul contact pe care il ai cu invitatul pe care tu vrei sa il chemi la nunta ta este printr-o invitatie, daca tu ai o invitatie foarte nu stiu ieftina, dar nu ieftina ca bani, ci ca investitia ta de timp, nu este un semn de respect fata de invitatul respectiv, daca vii cu o invitatie mai spectaculoasa sau arata ceva despre tine cu siguranta e impresionat.

În 2023, și invitațiile de nuntă digitale sunt o soluție. Acestea pot fi făcute în programe și aplicații gratuite și pot fi trimise direct pe mail.

"Un subiect destul de hot in zona asta de nunti sunt marturiile. Si cu siguranta am fost toti la un eveniment unde am primit o marturie pe care am aruncat-o dupa doua spatamani pentru ca nu aveam ce sa facem cu ea. Ideal ar fi si marturiile astea, daca tot le dam si investim bani in ele, ar fi sa fie folositoare, nu stiu, dau un exemplu, un borcanel de miere, o lumanare, ceva ce omul foloseste in viata de zi cu zi, sa nu fie doar un obiect decorativ.", a mai spus organizatorul de nunţi.

Oferta pentru detaliile organizatorice de nuntă este foarte variată, așadar stabilește încă de la început ce îți dorești să existe și ce nu consideri cu adevărat important.

"Din punctul meu de vedere, iti alegi o tema, si cu siguranta un concept. Ce vreau sa faca oamenii la nunta? Vreau sa fac poze toata seara, ok, atunci le dau doua accesorii să isi faca poze. Daca vreau sa se distreze, sa danseze toata noapte, ii invit la dans cu o trupa de dansatori, si o sa fie minunat toata noaptea.", a mai detaliat Ana Maria Ikim.

Tot pentru o nuntă cu buget redus, oragnizatorii ne încurajează să regândim dimensiunea tortului, întrucât porția recomandată este doar de 100 de grame pentru fiecare invitat. Și, nu în ultimul rând, ținuta din ziua nunții. Chiar dacă vă doriți creații unice, semnate de cei mai mari designeri, acestea presupun o investiție majoră.

"Pentru ca si eu am fost mireasa anul trecut, pot sa spun ca tinuta miresei are un cost mai mare decat a mirelui. Daca este sa va dau un sfat este sa mai vanati si reduceri, ca sunt reduceri si pe aceasta parte, sau in afara tarii cum este Republica Moldova unde sunt foarte multe ateliere faine cu rochii de mireasa si in Romania. Dar ca sfat este sa va uitati la mai multi furnizori si sa vedeti preturile.