Exerciţii care ne ajută să ne antrenăm mintea să gândească pozitiv

Tot mai mulți oameni apelează la specialiști pentru a-și antrena gândirea. Studiile spun că mintea produce zilnic aproximativ 70 000 de gânduri, din care 80% sunt negative.

Sursa foto: Antena 3 CNN

În ciuda acestui fapt, mintea poate fi antrenată să gândească pozitiv, ajungând treptat pe calea sigură a performanței și implicit a fericirii.Iar rezultatele sunt uimitoare ... o creștere considerabilă a performanței și productivității plus o minte limpede și calmă. Care sunt metodele și cum se aplică, aflăm de la coach-ul Anca Baniță.

"Fitness-ul mental, de fapt, inseamna sa schimb gandirea asta, mindsetul asta negativ intr-un mindset pozitiv, adica in momentul in care imi arunca ceva viata, in loc sa zic „vai, aoleu ce o sa mi se intample, mor” si asa mai departe, sa pot sa spun, „hei, cum o sa transform chestia asta intr-un cadou” si hai sa vad cum o sa pot sa depasesc.

La fel cum mergem la sala si ne antrenăm corpul, le fel este bine sa ne ținem și mintea sub control. De exemplu, atunci când urci un deal și nu ești în formă vei simți oboseală fizică. Atunci când lucrezi sau interacționezi cu cei din jur și nu ești antrenat mental și emoțional apare de regulă alt tip de oboseală, cea psihică: anxietatea, frustrarea sau tristețea.

"Noi ca oameni suntem construiti sa punem raul in fata. Cantarim de trei ori mau mult negativul decat pozitivul. De ce? Pentru ca asta ne-a ajutat sa supravietuim ca specie. Stramosii nostri cand erau in pestera si aveau viata amenintata in fiecare moment de un animal pradator, pe ei ii ajuta mai mult sa vada daca un tufis se misca acolo, sa zica, ok, asta e o pantera care o sa ma omoare decat, sa zica, ei, e un iepuras dragut, nu o sa imi faca nimic. Deci puneau raul inainte si atunci asta e un mecanism de supravietuire foarte valoros.", a explicat Anca Baniţă.

Deși pericolul nu mai este atât de mare, creierul nostru are același obicei ... de-a vedea întâi răul.

Fitnessul mental inseamna sa antrenezi mintea sa faca swich-ul spre pozitiv unde ea nu se duce de buna voie. N-avem muschi mentali pentru partea asta mai pozitiva a creierului, din pacate.

Sabotorii noștri sunt cei care reacționează la provocări dând naștere unor emoții negative precum stresul, dezamăgirea, îndoiala de sine, regretul, furia, vina sau neliniștea. Judecatorul supranumit si Sabotorul Universal are mai multi sabotori complici: Evitant, Hiper-Rational, Hiper-Ambitios, Hiper-Vigilent, Perfectionist, Victima, Dominator, Nelinistit sau Binevoitor. Impreuna preiau controlul emotiilor negative si le activeaza in situatiile pe care le traim zi de zi.

"Deci asta e primul pas, sa te prinzi ca ai raufacatori in casa. Si asta se face prin diverse exercitii simple care te reconecteaza la corp, de exemplu 10 secunde te poti concentra pe o senzatie fizica, tactila.", a mai spus aceasta.

La baza fitness-ului mental stau trei tipuri de muschi, si anume: muschiul pentru interceptarea sabotorilor, muschiul înțeleptului și muschiul auto-controlului. Antrenându-i zilnic, poți învinge stresul, gestiona conflictele și construi relații autentice.

"In momentul in care constientizezi, sa faci niste exercitii simple ca sa te calmezi si dupa aia sa treci in cealalta zona mai pozitiva. Plimbatul, mersul la sala, cantatul, imbratisarile calmeaza zona de sabotori. Oamenii se cearta foarte des pentru ca actioneaza din judecator. Recomandarea e daca esti in mijlocul unei discutii aprinse, sa te calmezi.", a mai spus Anca Baniţă.

Descoperirile din neuroștiință și tehnologie confirmă faptul că ne putem îmbunătăți semnificativ fitnessul mental în 6 săptămâni de practică de câte cel puțin 15 minute pe zi.

"Sunt exerctitii care te reconecteaza la diverse parti din corp. Poate tactil, pentru altii auditive, sa ma concentrez pe cele mai apropiate sau departate sunete, sa puna etichete pe ganduri, acum ma gandesc la munca pun eticheta munca. Mintea noastra e ca o maimutica nebuna care fuge de colo colo, important e sa invatam sa o directionam acolo unde vrem noi, nu unde vrea ea.", a mai adaugat Anca Baniţă.