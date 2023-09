Doar 5% dintre angajaţi sunt femei. Meseria care face furori

Tot mai multe femei visează să piloteze. În toată lumea, doar 5% dintre piloții avioanelor de linie sunt femei. Această meserie pare să ofere noi provocări reprezentantelor sexului frumos.

Sursa foto: Antena 3 CNN

În egală măsură, și persoanele care au job-uri stresante și se îngroapă în rutina zilnică urmează cursuri pentru obținerea licenței de pilot pentru zboruri de agrement, fiind metoda ideală de a te deconecta de la stresul cotidian.

Într-o lume a bărbaţilor, domnişoarele şi doamnele fac tot mai mulţi paşi spre domeniul aviatic. Alina Jumuga a lucrat la Otopeni timp de 6 ani, făcea programările de zbor și verificările pentru echipajul aeronavelor. Brusc, a spus că nu mai vrea muncă de birou și obținut licența de zbor după ce a absolvit cursurile de specialitate. Acum, s-a mutat la Brașov și are toate licențele pentru tipurile de aeronave, dar și brevetul de instructor.



"Mansa nu te intreaba daca esti femei sau barbat, acolo doar trebuie sa stii ce ai de facut. O cariera la inaltime este o cariera foarte frumoasa, unde mai pui si satisfactia la nivel material.", a spus Alina Jumuga.

La cei 32 de ani, Alina spune că a-i invăța pe alții să devină piloți este foarte reconfortant și important in acelasi timp.





"Mi-am dorit sa fiu instructor de zbor acum 3 ani de zile este o meserie foarte freumoasa si ador ce fac.", a mai spus aceasta.



Domeniul este foarte bine reglementat și nu se întâmplă nimic la voia întâmplării. Piloții trec prin verificări de două ori pe an, dar și controale medicale. Iar intotdeauna inainte de decolare aeronava este pusa la punct si verificata cu atentie.



Meseria nu a fost facuta ca mai apoi sa fie practicata doar de barbati, doar ideea in sine ca femeile sa faca parte din acest domeniu, sa urmeze o cariera in acest sens este mai putin populara, atunci probabil in fata alegerii baietii sunt mult mai inclinati catre aceasta parte decat fetele, desi si femeile sunt perfect capabile sa isi dezvolte aceste aptitudini, pentru a deveni mai apoi pilot.



Este foarte important sa ai o pregatire buna, o planificare buna, sa fi stapan pe situatie si sa te poti concentra pe zbor, sa te detasezi de celalalte lucruri pentru a le oferi siguranta si celorlalti.



Intre a fi echipaj de cabina si a fi echipaj de zbor sunt foarte multe diferente, ele sunt in categori diferite. Lucrul cu oamenii, ca insotitor de zbor il intalnesti mult mai putin, odata ce ajungi sa fi in cabina de pilotaj ar trebui sa ai o baza pentru a interactiona cu colegii, cu instructorii tai, cu oamenii pe care ii vei avea pe parcurs.



Lumea aviației este fascinantă, iar pe langa pasiunea si daruirea pentru meseria de pilot, tot mai multi pasionati de adrenalina spun ca vin la aerodrom sa scape de stresul zilnic si sa se decontecteze complet.