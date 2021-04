Deputat USR, după ce premierul Cîţu a făcut apel la "onoarea" lui Vlad Voiculescu: "Să trecem spitalele SRI, MAI şi MApN la Ministerul Sănătăţii"

Deputatul USR Ionuţ Moşteanu (foto, stânga) i-a sugerat, în replică, lui Cîţu, să treacă spitalele SRI, SIE, MAI şi MApN în subordinea ministerului condus de Vlad Voiculescu.

Momentul a fost comentat la Antena 3, în cadrul emisiunii Punctul de întâlnire.

Deputat USR: Am auzit că spitalele MApN, SRI, SIE, MAI au mai mult loc, sunt mai bine dotate, bolnavii sunt mai bine trataţi

"Prim ministrul a declarat în seara asta că fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătății. Deși foarte multe spitale nu sunt în subordinea Ministerului.

În spiritul reformei la care ne-am angajat împreună îi propun prim ministrului să demareze trecerea tuturor spitalelor în subordinea Ministerului Sănătății și să începem acest demers cu spitalele MAPN, SRI, SIE, MAI. Am auzit că acolo e mai mult loc, sunt mai bine dotate, e o atenție mai mare față de bolnavi.

Nu trebuie să existe români ”speciali” în lupta cu boala. Haideți să facem asta!

Și apoi continuăm cu celelalte, cu spitalele județene ”confiscate” de baronii locali", a scris deputatul Moşteanu pe Facebook.

Prim ministrul a declarat în seara asta că fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătăţii. Deși foarte... Publicată de Ionuț Moșteanu pe Duminică, 11 aprilie 2021

Purtătorul de cuvânt în Guvernul Dacian Cioloş: La noi, de vaccinare se ocupă armata, pentru că trebuie băgaţi unii pe uşa din spate

Liviu Iolu, care a îndeplinit funcţia de purtător de cuvânt în Guvernul Cioloş şi este considerat omul de încredere al liderului PLUS, a lansat, la rândul său, duminică, atacuri la adresa premierului Cîţu:

"Am o cifră: Doar 30% dintre bătrâni sunt vaccinaţi. Aştept Comitetul de vaccinare şi pe domnul Cîţu să o infirme. Zice premierul Cîţu că "aşa cum fiecare elev are legătură cu Ministerul Educaţiei, fiecare pacient are legătură cu Ministerul Sănătăţii".

Aşa este, doar că fiecare pacient are legătură şi cu premierul, care coordonează comitetul de vaccinare militarizat, că doar nu era să se ocupe Ministerul Sănătăţii de vaccinare, cum se întâmplă peste tot.

În România s-a hotărât că de vaccinare se ocupă armata, şi am văzut şi de ce: trebuiau băgaţi unii pe uşa din spate", a scris Liviu Iolu pe Facebook.

Premierul Cîţu, postare după scandalul "Foişor": Să vedem dacă mai există onoare

Premierul Florin Cîţu a reluat, duminică seara, mesajul transmis trei ore mai devreme într-o conferința de presă în care a fost întrebat cine ar trebui să facă un pas în spate, după scandalul de la Spitalul Foișor.

"Este un lucru pe care l-am cerut de la toţi miniștrii: transparență, coerență, profesionalism.

Aşa cum fiecare contribuabil are legătură cu Ministerul Finanțelor sau aşa cum fiecare elev are legătură cu Ministerul Educației, şi fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătății.

Referitor la situația de la Spitalul Foișor: este vorba de onoare aici, să vedem dacă mai există onoare în România", a scris premierul pe pagina sa de Facebook.

La declarația de presă de la ora 16, unde, spre deosebire de Vlad Voiculescu, premierul a acceptat întrebări de la jurnaliști, Florin Cîțu a fost întrebat cine ar trebui să facă un pas în spate, după scandalul de la Spitalul Foișor

El a răspuns că "este vorba de onoare, să vedem dacă mai există onoare în România".

Când a fost întrebat la cine se referă, Cîțu s-a întrebat, retoric, dacă este normal să intervină prim-ministrul "să vorbească și cu primarul Bucureștiului, și cu manageri", cu referire la deblocarea situației de la Spitalul Foișor.

În contextul în care mai mulți lideri PNL au cerut remanierea lui Vlad Voiculescu, Florin Cîţu a fost întrebat dacă va propune acest lucru.

"Remanierea sau orice decizie despre vreun ministru din cabinetul acesta e luată doar de premier, iar aceste decizii nu se discută, ele se vor anunța”, a răspuns Florin Cîţu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal