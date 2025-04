Clipe teribile la malul mării, în Israel. Un bărbat a fost atacat de un rechin

Zona din jurul centralei electrice Orot Rabin, cea mai mare din Israel, este cunoscută pentru prezența rechinilor, în special în această perioadă a anului. Foto: Getty Images

Un incident extrem de rar a avut loc în Israel, pe o plajă din Hadera: un bărbat care înota a fost atacat de un rechin și este căutat, marți, de salvamari și de Poliția de Coastă. Este al patrulea atac de rechin documentat din istoria Israelului și primul potențial fatal de la înființarea statului în 1948, relatează BBC. Nu este neobișnuit ca rechini să înoate în zona respectivă însă de regulă sunt inofensivi. Oamenii care aflau pe plaja din Hadera, un oraș la 40 de kilometri nord de Tel Aviv, au descris momente teribile.

Mai multe persoane se aflau pe Plaja Olga, când bărbatului, care înota, a fost atacat de rechin. Reacțiile lor îngrozite pot fi auzite în filmările postate pe rețelele sociale.

În imagini, un bărbat poate fi văzut la câteva sute de metri în larg în timp ce pare că se luptă să se desprindă din gura rechinului, în timp ce pe mal se aud strigătele panicate ale oamenilor care și-au dat seama că bărbatul este atacat.

Zona din jurul centralei electrice Orot Rabin, cea mai mare din Israel, este cunoscută pentru prezența rechinilor, în special în această perioadă a anului, deoarece apa caldă evacuată de instalație atrage atât rechinii, cât și peștii aduși de un pârâu din apropiere.

Specii precum rechinul brun (dusky shark) și rechinul cu aripioare mari (sandbar shark) sunt frecvent observate în zonă, însă atacurile asupra oamenilor sunt extrem de rare.

„Eram în apă, am văzut sânge și se auzeau țipete. Eram la doar câțiva metri de țărm. E înfricoșător. Ieri am fost aici și am văzut rechinii rotindu-se în jurul nostru,” a declarat Eliya Motai pentru site-ul de știri Ynet.

Poliția a închis plaja, iar autoritățile desfășoară în prezent o amplă operațiune de căutare a bărbatului dispărut.

Potrivit Ynet, acesta este doar al patrulea atac de rechin documentat din istoria Israelului și primul potențial fatal de la înființarea statului în 1948.