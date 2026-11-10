"Kuba trăiește?". Primele cuvinte ale unuia dintre polițiștii răniți în Cracovia au fost despre colegul său

2 minute de citit Publicat la 09:41 10 Noi 2026 Modificat la 09:41 10 Noi 2026

Unul dintre polițiștii polonezi împușcați în timp ce îl opreau pe autorul atacului armat din Cracovia a întrebat de soarta colegului său imediat după ce și-a recăpătat cunoștința. Foto: Profimedia Images

Unul dintre polițiștii polonezi împușcați în timp ce îl opreau pe autorul atacului armat din Cracovia a întrebat de soarta colegului său imediat după ce și-a recăpătat cunoștința, în urma unei operații de 12 ore, a declarat premierul Donald Tusk, citat de TVP World.

Artur Moranski, în vârstă de 27 de ani, și colegul său Jakub Kulik au fost numiți eroi pentru că l-au oprit pe atacatorul de 24 de ani care a ucis șase persoane și a rănit cel puțin alte 15 sâmbătă, în Piața Mare din Cracovia, o destinație turistică populară, care atrage vizitatori din întreaga lume.

Ambii polițiști au fost răniți în schimbul de focuri cu atacatorul, Michał Oksinski, care a fost reținut și transportat la spital pentru a fi operat, însă a murit luni.

"Astfel de momente redau încrederea în umanitate"

Moranski a fost împușcat în plămân și în braț și a fost supus unei intervenții chirurgicale de 12 ore. Ambii polițiști și-au recăpătat cunoștința duminică, dar rămân internați.

"Primele cuvinte ale eroicului polițist Artur Moranski după ce și-a recăpătat cunoștința au fost: «Kuba trăiește?». Întreba de Jakub Kulik, celălalt erou", a scris Tusk pe X.

"Astfel de momente redau încrederea în umanitate", a adăugat premierul.

Rafał Welna, adjunctul comandantului secției de poliție din Cracovia unde lucrează cei doi, a declarat că aceștia erau cea mai apropiată patrulă de locul incidentului atunci când au fost raportate primele împușcături.

Welna a lăudat reacția lor, subliniind că au avut la dispoziție doar câteva secunde pentru a lua decizii pe măsură ce atacul se desfășura.

"Imaginile arată clar că acțiunile lor au fost pe deplin corecte. Jos pălăria în fața acestor polițiști", a declarat el pentru agenția de presă de stat PAP. "Nu doar eu sunt mândru de ei, ci întreaga comunitate a poliției", a adăugat acesta.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, intenționează să le acorde ambilor polițiști distincții de stat pentru curajul de care au dat dovadă, a anunțat duminică Bartosz Grodecki, șeful Biroului Securității Naționale, organism consultativ al președintelui.

O națiune în stare de șoc

Șase persoane, printre care patru cetățeni polonezi, un bărbat britanic și o femeie din Austria, au fost ucise sâmbătă după-amiază, când Oksiński a deschis focul în centrul istoric al Cracoviei.

Anchetatorii cred că atacatorul și-a ucis, de asemenea, părinții și sora în locuința familiei din orașul Ostrowiec Świętokrzyski, din sud-estul țării, înainte de a pleca spre Cracovia.

Oksiński a murit în spital luni dimineață, după ce a fost supus la cel puțin trei operații. Motivul faptei sale rămâne neclar.

Atacul a șocat Polonia, unde atacurile armate soldate cu multe victime sunt extrem de rare, determinând autoritățile să întărească măsurile de securitate în mai multe orașe mari și să decreteze două zile de doliu național.