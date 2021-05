Prima reacție a regimului Lukașenko după criticile internaționale dure la deturnarea unui avion de pasageri la Minsk

Autoritățile din Belarus au denunțat, luni, drept nefondate acuzațiile și avertismentele liderilor internaționali, care au spus că deturnarea de duminică va fi urmată de consecințe.

Potrivit AFP, autoritățile republici ex-sovietice insistă că au acționat legal și au acuzat, la rândul lor, statele vestice că propagă "din rațiuni politice" afirmații nefondate.

"Nu există niciun dubiu că acțiunile autorităților noastre competente au respectat regulamentele internaționale în vigoare. Ni s-au adus acuzații nefondate", a declarat Anatoli Glaz, purtătorul de cuvânt al ministerului belarus de Externe, menționează AFP.

Între timp, compania airBaltic, cu sediul în Letonia, a anunțat că va evita spațiul aerian belarus în urma incidentului de duminică.

Iar lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, care trăiește în exil în Lituania, a scris pe Twitter că, odată cu disidentul Roman Protasevici, a fost reținută și prietena acestuia, cetățean rus.

"Sofia Sapega, prietena lui Roman Protasevici și cetățean rus, a fost încarcerată și ea la Minsk. Trebuie să cerem eliberarea lor imediată și este, de asemenea, important să demareze o anchetă internațională și să ia sfârșit impunitatea de care se bucură regimul lui Lukașenko", a scris aceasta într-un mesaj distribuit luni.

Sofia Sapega, Raman Pratasevich's girlfriend and a ?? citizen, was detained yesterday in Minsk too. We must demand the immediate release of Raman and Sofia. It is also important to launch an international investigation and end the impunity of Lukashenka's regime. pic.twitter.com/NNMfxQbwrq