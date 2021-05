Avion civil forţat să aterizeze la Minsk de aviaţia militară din Belarus. Cinci români se află la bordul navei

Ministerul de Interne din Belarus a confirmat duminică arestarea lui Protasevici.

Potrivit unor surse, cinci români s-ar afla la bordul navei forțate să aterizeze la Minsk.

Președintele Aleksandr Lukașenko a ordonat unui avion de luptă să escorteze aparatul companiei Ryanair, în care se afla activistul, conform unei informații transmise de presa de stat din Belarus, anunță CNN.

Critic foarte vocal al președintelui Aleksandr Lukașenko, dizidentul a fondat canalul Nexta pe platforma Telegram, folosit pe scară largă pentru organizarea de proteste anti-guvernamentale.

De asemenea, a creat un canal similar, dedicat criticilor la adresa regimului lui Lukașenko.

Autoritățile din Belarus au clasificat drept extremiste canalele fondate de Roman Protasevici și l-au pus pe acesta pe lista persoanelor căutate pentru terorism.

Zborul FR4978 se îndrepta, duminică, spre Vilnius după ce decolase de la Atena. Chiar înainte să ajungă în spațiul aerian lituanian, aparatul a virat est către Minsk.

La bord se aflau 171 de pasageri, conform surselor lituaniene și grecești.

Ryanair a dat publicității un comunicat în care spune că aparatul său a fost anunțat de controlul de trafic aerian din Belarus că la bord ar exista o potențială amenințare de securitate.

Piloții au primit instrucțiuni să se îndrepte spre cel mai apropiat aeroport, cel din Minsk.

Informațiile oferite de site-ul Flightradar24 indică faptul că aeronava Ryanair era mai aproape de capitala lituaniană Vilnius decât de Minsk, atunci când a primit instrucțiunile.

Potrivit Ryanair, verificările efectuate la Minsk nu au arătat nimic suspect iar aparatul a primit permisiunea de a decola după cinci ore petrecute la sol.

Ryanair menționează că a anunțat agențiile competente la nivel național și european în legătură cu acest incident.

Agenția de presă de stat din Belarus, Belta, a transmis că președintele Aleksandr Lukașenko a dat personal ordinul ca aparatul să aterizeze la Minsk în urma amenințării cu bombă, iar un aparat de luptă MiG 29 a escortat aeronava civilă pe ruta spre capitala belarusă.

Lidera în exil a opoziției din Belarus susține că regimul lui Lukașenko ar fi forțat aterizarea de la Minsk tocmai pentru a-l aresta pe Roman Protasevici.

Svetlana Tihanovskaia a candidat la președinția țării împotriva lui Lukașenko și s-a refugiat în Lituania, pentru a evita represaliile.

Ea atrage atenția că Protasevici riscă pedeapsa cu moartea în Belarus.

"Cerem eliberarea imediată a lui Roman Protasevici, o investigație a ICAO (Organizația Internațională a Aviației Civile) și sancțiuni la adresa Belarus", a scris Tihanovskaia pe Twitter.

The regime forced the landing @Ryanair plane in Minsk to arrest journalist and activist Raman Pratasevich. He faces the death penalty in Belarus. We demand immediate release of Raman, @ICAO investigation, and sanctions against Belarus. pic.twitter.com/ondPBd0kU9