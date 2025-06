Un avion s-a prăbușit în Tennessee. Persoanele aflate la bord au suferit răni minore

Un avion cu mai multe persoane la bord s-a prăbușit în comitatul Coffee, Tennessee, la aproximativ 100 de kilometri sud de Nashville, a anunţat Poliţia statală.

Potrivit rapoartelor inițiale, la bordul aeronavei se aflau 16-20 de persoane.

Accidentul nu s-a soldat cu victime. Mai multe persoane au fost transportate cu elicopterul la spitale locale, în timp ce altele au fost evaluate la fața locului, a anuntat patrula autostrăzilor.

#BREAKING: A plane carrying 20 people has just crashed in Coffee County, Tennessee. #PlaneCrash #Tennessee #CoffeeCounty pic.twitter.com/NSwyc8eUDZ