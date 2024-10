Un hoț a intrat în casa unei femei, i-a gătit, a întins rufele, și i-a pus cumpărăturile în frigider. Ce mesaj bizar i-a lăsat

Hoțul a făcut până și curățenie în locuința femeii. Sursă foto: Getty Images

O femeie a descoperit că locuința sa fusese spartă de un hoț care i-a întins rufele, i-a pus cumpărăturile deoparte și i-a gătit.

Damian Wojnilowicz, în vârstă de 36 de ani, a fost condamnat joi la 22 de luni de închisoare la Cardiff Crown Court pentru comiterea neobișnuitei spargeri din Monmouthshire, din Țara Galilor, la 16 iulie, notează BBC.

Femeia a declarat că a fost prea speriată pentru a rămâne în propria casă după ce s-a întors de la serviciu și a constatat că obiectele fuseseră mutate în grădină și coșul ei de reciclare golit.

Hoțul i-a lăsat un bilet în care scria: „Nu-ți face griji, fii fericită, mănâncă și scărpină-te”.

Instanța a mai auzit că hrănitoarele pentru păsări fuseseră reumplute și că ghivecele pentru plante fuseseră mutate.

În casă, o pereche de pantofi a fost scoasă din ambalaj, care a fost pus în coșul de reciclare.

Procurorul Alice Sykes a declarat că a fost gătită o masă folosind articole din dulapul femeii.

Cumpărăturile au fost scoase dintr-o pungă și plasate în frigider, care a fost rearanjat.

Ustensilele de bucătărie au fost puse în coșul de gunoi, iar altele noi din punga de cumpărături au fost aranjate.

Și capetele periuțelor de dinți fuseseră înlocuite, o sticlă goală de vin fusese așezată într-un suport după ce fusese băută, iar podeaua fusese curățată cu un mop și o găleată lăsate afară.

Victima a mai văzut că o sticlă de vin roșu fusese lăsată afară lângă un pahar și un deschizător de sticle, iar pe masa din sufragerie se afla un bol cu dulciuri.

„Eram prea speriată să rămân în propria casă”

Ea a vorbit cu vecinul ei, care i-a spus că a văzut pe cineva întinzând rufele.

Într-o declarație a victimei, femeia a spus: „La două săptămâni după comiterea infracțiunii, până când a fost prins, am trăit într-o stare de anxietate accentuată, pe care nu o mai cunoscusem până atunci. Mă întrebam dacă era cineva care mă cunoștea, dacă se va transforma într-un incident de hărțuire, dacă știa că locuiesc singură și dacă am fost vizată. Eram prea speriată să rămân în propria mea casă și am rămas la un prieten.”

A doua spargere

O a doua spargere a avut loc la o altă locuință la 29 iulie, când proprietarul a primit o alertă CCTV pe telefonul său care îl arăta pe Wojnilowicz mergând pe aleea sa.

Acuzatul a continuat să folosească dușul dintr-o casă de vară pentru a-și spăla și curăța hainele. De asemenea, au fost consumate alimente și băuturi, iar cada cu hidromasaj a fost, de asemenea, lăsată murdară.

Victima i-a cerut ginerelui său să meargă la proprietate, iar inculpatul părea să fie beat și ținea un pahar în mână.

I s-a cerut să plece și a făcut-o, însă hoțul a fost arestat ulterior. ADN-ul său a fost găsit pe amprentele digitale de la prima proprietate pe care a jefuit-o.

Proprietarul casei a declarat că s-a simțit „rău, îngrozit și inutil” când a aflat de spargere.

Tabitha Walker, care îl apără pe Wojnilowicz, a declarat că clientul său era fără adăpost la momentul infracțiunilor și trecea printr-o serie de dificultăți. Ea a spus că acesta și-a cerut scuze victimelor și pentru răul pe care li l-a cauzat.

Wojnilowicz, fără domiciliu stabil, a pledat vinovat la două capete de acuzare de tâlhărie.

Instanța a auzit că acesta are patru condamnări anterioare pentru infracțiuni, inclusiv agresiune comună, infracțiuni de ordine publică și refuzul de a se preda.