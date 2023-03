NASA confirmă că urmărește un asteroid care ar putea lovi Pământul de Ziua Îndrăgostiților, în 2046. Are dimensiunile unui bazin olimpic

Potrivit contului de Twitter Asteroid Watch al agenției spațiale, noua rocă gigantică a fost numită 2023 DW. Iar traiectoria sa actuală îl plasează pe un curs de coliziune cu Pământul, impactul fiind așteptat în 2046.

"Am urmărit un nou asteroid numit 2023 DW, care are o șansă foarte mică de a lovi Pământul în 2046. Adesea, atunci când sunt descoperite noi obiecte, este nevoie de mai multe săptămâni de date pentru a reduce incertitudinile și a prezice în mod adecvat orbitele lor cu ani în viitor.

Analiștii de orbite vor continua să monitorizeze asteroidul 2023 DW și să actualizeze predicțiile pe măsură ce primesc mai multe date.", au transmis specialiștii NASA.

We've been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP