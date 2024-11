Parisul e în alertă înainte de meciul Franţa-Israel de joi seara. Autoritățile se tem să nu se repete scenariul Amsterdam

Echipa Franței se pregătește să înfrunte Israelul astăzi 14 noiembrie în Liga Națiunilor, într-un context deosebit de tensionat din cauza situației actuale din Orientul Mijlociu. Parisul este în stare de alertă din cauza violențelor care ar putea izbucni, ținând cont și de protestele și confruntările din zilele precedente.

Echipa Franței va găzdui pe cea a Israelului astăzi în Liga Națiunilor într-o atmosferă destul de tensionată, relatează BFMTV. Contextul complicat din jurul situației actuale din Orientul Mijlociu stârnește temeri de incidente. "Nu există o amenințare clară, dar rămâne un meci cu risc ridicat", a declarat Laurent Nunez, şeful poliției din Paris. "Vedem tensiunile care există în cadrul demonstrațiilor în acest moment, în special în jurul demonstrațiilor pro-palestiniene, așa că trebuie să rămânem extrem de concentrați."

Miercuri seara, manifestațiile pro-Palestina au degenerat în confruntări cu poliția.

Last night in Paris, thousands marched to protest a gala for Israel.



Unsurprisingly, it turned violent—protesters tried to head toward the event.



Imagine what would’ve happened if the police hadn’t stopped them.



Actually, no need to imagine. We saw it happen in Amsterdam. pic.twitter.com/U3XLwgjLNt