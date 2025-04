Oamenii din satele afectate de inundațiile din 2014, furioși după dezvăluirile lui Ponta: „Nici să nu-l văd” / „E un trădător”

Oamenii s-au trezit cu apa pe câmpurile unde îşi aveau recoltele sau în curţi. FOTO: Antena 3 CNN

Dacă sunt instituţii care neagă evenimentele povestite de Victor Ponta, oamenii din satele afectate îşi amintesc perfect ce s-a întâmplat. Doar că pe ei nu i-a anunţat nimeni înainte. S-au trezit cu apa pe câmpurile unde îşi aveau recoltele sau în curţi.

Victor Ponta a povestit recent că decizia de a deschide Porţile de Fier a fost luată noaptea. Iar oamenii din teritoriu spun că au aflat dimineaţa, la ora 6:00, despre faptul că Dunărea urmează să aibă un debit uriaş, care va pune în pericol infrastructura rutieră, casele oamenilor şi terenurile agricole.

Daniel Naicu, director Apele Române Jiu: „La vremea respectivă am știut decât că naval se deversa un debit care ne putea produce probleme pe anumite sectoare. Nu știam despre cele relatate, am aflat și noi și am rămas surprinși.”

Autorităţile locale din Dolj habar nu au avut care e motivul pentru care debitul Dunării creşte brusc. Nicio prognoză pe care o primiseră până în acel moment nu i-a pregătit pentru asta, pentru că nu existau date care să arate că este un pericol iminent.

Daniel Naicu, director Apele Române Jiu: „Debitul Dunării se dubla într-un timp relativ scurt și trebuia să intervenim de urgență. Unii au înțeles, pe alții i-am scos mai cu forța, să mă exprim așa. I-am ajutat. Era un pericol evident și putea să surprindă anumiți oameni în zonele inundabile mai joase. Și atunci exista pericolul de înec.”

Localnic: „Noi am crezut că au fost cauze naturale, că asta este natura. Nu trebuie să te superi pe natură niciodată și acum vedem că cineva a intervenit. Cineva a fost mai presus decât natura.”

Nimeni nu a anunţat autorităţile că satele din România vor fi lovite de inundaţii

Deşi Dunărea era monitorizată în permanenţă, nimeni nu a anunţat autorităţile că satele din România vor fi lovite de inundaţii. Primăvara lui 2014 a fost una cu inundaţii de proporţii biblice pentru Serbia, Bosnia şi Herţegovina. Începând cu 14 mai s-au înregistrat cantităţi uriaşe de apă, după alte valuri de precipitaţii din lunile precedente. Şi la noi a plouat, dar nu ca la ei.

Gheorghe Ionele, fost primar Bechet: „Îmi amintesc perfect că la două zile, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, împreună cu domnul vicepremier de la vremea respectivă, domnul Dragnea, au venit la Bechet, am avut o ședință, am venit împreună în incinta portuară, au vizitat, au văzut cum nivelul Dunării este crescut.”

Şi în Mehedinţi situaţia a fost aproape identică. Surpriza a fost totală şi pentru autorităţi şi pentru localnici.

Ion Neamțu, primar Pristol: „Sunt surprins. Să îți riști localități, viața, locuitorii României, în avantajul altor cetățeni, a altor state. Indiferent cât de prieteni ați fi, cum să pui în pericol viața propriilor cetățeni?”

Fermier: „Nici să nu-l văd, vă spun că nici să nu-l văd, pentru că e un trădător, vă spun. Păi el trebuia să-și apere țara, nu să apere Belgradul. Pentru ce a apărat Belgradul? Pentru ce? De ce trebuia să facă el treaba asta? El era român sau era străin?”

Inundațiile din 2014 au făcut ca peste două mii de locuințe să fie luate de viituri sau să fie distruse de ape. Cele mai afectate zone au fost județele Dolj, Teleorman și Gorj, în contextul unor precipitații abundente și al creșterii nivelului fluviului Dunărea.

Victor Ponta a dezvăluit că a deschis Porţile de Fier şi a inundat localităţi din România cu intenţie, ca să protejeze capitala Serbiei. Şi pentru asta a fost recompensat cu cetăţenia ţării vecine. Fostul europarlamentar, Vlad Gheorghe, a depus deja plângere penală pe numele lui Ponta, pentru înaltă trădare. Premierul Marcel Ciolacu îi cere acum să se retragă din cursa prezidenţială. Culmea este că Ponta a făcut autodenunţul fără să fie forţat în vreun fel, ba chiar lăudându-se cum a pus în pericol vieţile românilor ca să îi salveze pe sârbi.