Finlanda a adoptat o lege care le interzice cetăţenilor şi companiilor din Rusia să cumpere imobile

Parlamentul finlandez a aprobat vineri un proiect de lege ce interzice complet achiziţionarea de proprietăţi imobiliare de către cetăţenii şi companiile din Rusia, dar şi din alte ţări care reprezintă o ameninţare la adresa securităţii naţionale, informează EFE, potrivit Agerpres.



Noua lege nu menţionează în mod expres Rusia, dar se adresează persoanelor şi companiilor din ţări care "poartă un război de agresiune şi pot reprezenta o ameninţare la adresa securităţii naţionale", într-o aluzie clară la ţara vecină. Ministrul finlandez al apărării, Antti Kaikkonen, a mulţumit, într-un comunicat, pentru sprijinul parlamentar larg exprimat faţă de proiectul de lege al guvernului, ce demonstrează unitatea naţională.



"Consider că este foarte important şi sunt încântat că Parlamentul a susţinut atât de larg această propunere ce vizează consolidarea securităţii naţionale. Această decizie trimite un mesaj clar: nu vom permite ca Finlanda să fie slăbită", a spus Kaikkonen.



Potrivit ministrului, guvernul finlandez pregăteşte un decret guvernamental care va stabili ce ţări sunt angajate într-un război de agresiune şi ar putea ameninţa securitatea naţională a Finlandei. În plus, guvernul are în vedere şi alte reforme legislative pentru a îmbunătăţi mijloacele de intervenţie în cazul unor proprietăţi care au fost deja achiziţionate de cetăţeni şi companii din aceste ţări.



Noua lege nu îi va afecta pe cetăţenii ruşi care au un permis de şedere permanentă în Finlanda sau pe cei cărora Helsinki le-a eliberat un permis de şedere permanentă în Uniunea Europeană. În aceste cazuri, aceştia vor putea achiziţiona proprietăţi în Finlanda cu condiţia ca Ministerul Apărării să le acorde o autorizaţie.



Ministerul Apărării poate, de asemenea, să impună obligaţia de a solicita permisiunea prealabilă în tranzacţiile imobiliare în cazul în care suspectează că cumpărătorul acţionează ca paravan pentru o persoană sau o companie rusă pentru a eluda (N.r. - a evita) interdicţia.



Finlanda a încercat să limiteze achiziţiile de proprietăţi de către cetăţenii ruşi din motive de securitate de când Moscova şi-a lansat ofensiva la scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022. Numai în 2024, autorităţile finlandeze au blocat 17 astfel de tranzacţii imobiliare, susţinând că acestea ar putea reprezenta un risc pentru securitatea naţională.



Potrivit cifrelor oficiale, în prezent există în Finlanda aproximativ 3.500 de proprietăţi ce aparţin unor cetăţeni ruşi, majoritatea mici case rurale şi case de agrement.