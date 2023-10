"Marşul unui milion de inimi". Polonezii au ieşit masiv în stradă pentru a sancţiona partidul de guvernământ, înainte de alegeri

Manifestaţia este organizată cu două săptămâni înainte de alegerile legislative despre care partidul de opoziţie Platforma Civică (PO) al lui Donald Tusk afirmă că ar putea decide viitorul Poloniei în Uniunea Europeană şi viitorul său democratic.

"Când văd aceste sute de mii de chipuri zâmbitoare, simt că se apropie un moment decisiv în istoria ţării noastre", a declarat la începutul marşului Donald Tusk, fost premier polonez şi fost preşedinte al Consiliului European.

"Se apropie marea schimbare. Acesta este un semn al renaşterii Poloniei", a declarat Donald Tusk, liderul PO, în faţa mulţimii adunate în piaţa centrală din Varşovia, multe persoane fluturând steaguri ale Poloniei şi UE.

"Marşul unui milion de inimi", aşa cum l-a numit Tusk, a început la ora 10:00 GMT. El marchează "unul dintre cele mai mari evenimente" din istoria modernă a Poloniei şi se numără printre "cele mai mari manifestaţii din Europa din ultimii ani", a dat asigurări liderul opoziţiei.

Fostul preşedinte şi laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1983, Lech Walesa, a anunţat că va participa la marş, la fel ca mai mulţi lideri ai partidelor de opoziţie.

"Toată lumea investeşte în locuri de muncă, în lupta împotriva schimbărilor climatice. Iar nouă ni s-au refuzat aceşti bani pentru că cineva a decis să distrugă democraţia în Polonia", a afirmat la rândul său primarul Varşoviei, Rafal Trzaskowski, prezent şi el la miting.

Duminică, liderii PiS vor organiza la rândul lor un miting în oraşul Katowice, din sudul ţării.

#BREAKING #Poland A march of thousands of opposition supporters is taking place in Warsaw, organized by the party of former Polish Prime Minister Donald Tusk. pic.twitter.com/qxupXoEi1H