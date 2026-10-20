Polonia a expulzat 15 ruși și bieloruși care au încercat să participe la Campionatele Mondiale de karate

Imagine de la Campionatele Mondiale de karate pentru tineret din orașul Bielsko-Biała. Foto: Profimedia Images

Polonia a reținut și expulzat 15 ruși și bieloruși care au încercat să participe la Campionatele Mondiale de karate pentru tineret din orașul Bielsko-Biała. „Unsprezece cetățeni bieloruși și patru ruși au intrat în țară cu vize turistice, ceea ce nu corespundea scopului declarat al șederii lor în Polonia”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției de frontieră, Szymon Mościcki, potrivit publicației Notes from Poland.

„După ce au fost reținuți, au primit ordin să părăsească țara în termen de opt zile, ceea ce reprezintă cel mai scurt termen posibil”, a adăugat el, citat de postul de televiziune TVP.

Anunțul a venit la o zi după încheierea Campionatelor Mondiale de karate la categoriile cadeți, juniori și U21 (n.r. - Under 21 / Sub 21 de ani).

La începutul lunii octombrie, agenția de știri rusă TASS a relatat că unii dintre tinerii karateka ai țării, așa cum sunt cunoscuți concurenții, intenționau să participe la turneu. Federația Mondială de Karate (WKF) permite sportivilor ruși și bieloruși să concureze sub un drapel neutru.

Cu toate acestea, Polonia are o politică strictă de a nu permite sportivilor ruși și bieloruși să concureze în turnee pe teritoriul său. Anul acesta, le-a interzis participarea la o probă de sărituri cu schiurile din Cupa Mondială. De asemenea, Polonia a fost retrasă din funcția de gazdă a două Campionate Europene de juniori la haltere pentru interzicerea participării sportivilor ruși și bieloruși.

Pe 15 octombrie, a doua zi după începerea campionatelor de la Bielsko-Biała, TASS a relatat că organizatorii polonezi nu au permis niciunui dintre sportivii ruși să se înscrie.

Paweł Połtorzecki, președintele Uniunii Poloneze de Karate (PUK), a confirmat că, în ciuda avertizărilor PUK să nu participe, sportivii ruși și bieloruși au încercat să participe, ceea ce i-a determinat pe organizatori să solicite poliției de frontieră o inspecție.

„Primul semn a fost apariția unui rus la cursa de arbitraj. Atunci a avut loc prima detenție”, a dezvăluit el, citat de TVP.

Gazeta Wyborcza, un important cotidian polonez, relatează că karateka rusești au obținut vize turistice din alte țări din spațiul Schengen european, din care face parte Polonia. Polonia însăși nu eliberează vize turistice rușilor.

De la invazia completă a Ucrainei de către Rusia în 2022, Polonia a fost unul dintre cei mai apropiați aliați ai Kievului, oferind sprijin militar și umanitar, în timp ce insistă asupra unor sancțiuni internaționale mai dure împotriva Moscovei.

Între timp, Polonia a devenit principala țintă în Europa pentru operațiunile de sabotaj efectuate de agenți care lucrează în numele Rusiei, inclusiv atacuri incendiare și o tentativă de deraiere a unui tren. Rusia a încălcat, de asemenea, în mod repetat spațiul aerian polonez cu drone, rachete și, cel mai recent, cu un elicopter.

Ca răspuns la acțiunile agresive ale Rusiei, Polonia a închis succesiv toate consulatele rusești de pe teritoriul său. Moscova a răspuns închizând, de asemenea, toate consulatele poloneze pe care le găzduia anterior.

În ianuarie, Rusia și-a avertizat cetățenii să nu călătorească în Polonia din cauza „rusofobiei”.