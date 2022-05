Război în Ucraina | Rusia a publicat o înregistrare video din spitalul unde au fost trimiși luptătorii de la Azovstal

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Miercuri, 18 mai, Rusia și Ucraina au prezentat narațiuni diferite ale episodului evacuării soldaților Ucraineni de la Azovstal.

În total 959 de combatanţi ucraineni, între care 80 de răniţi, au ieşit din tunelurile şi buncărele de la Azovstal şi s-au predat începând de luni, fiind transportaţi în zone controlate de forţele ruse în Donbas, potrivit unui comunicat emis miercuri de Rusia.

Luptându-se să obțină victorii pe câmpul de luptă, Rusia a încercat, în presa de stat, să prezinte predarea soldaților ucraineni de la oțelăria din Mariupol ca pe o victorie, în ciuda faptului că forțele armate rusești au dus o bătălie grea și îndelungată în Mariupol.

Ministerul Apărării al Rusiei a postat miercuri înregistrări video în care spune că sunt luptători ucraineni de la combinatul Azovstal, ce primesc tratament în spital după ce s-au predat

Într-o înregistrare video, un grup de bărbați este prezentat întins pe paturi într-o cameră, iar doi dintre ei vorbesc scurt. Unul dintre ei a spus că a avut acces la mâncare și la medici, în timp ce al doilea a spus că a fost bandajat și că nu s-a plâns de tratamentul primit.

În a doua înregistrare video, un bărbat cu o rană la cap a declarat că a fost bine hrănit și îngrijit și că nu a fost supus niciunei presiuni fizice sau psihologice.

The Russian soldiers assist Ukrainian nationalist Azov Forces who surrendered from Mariupol: There is food, there are doctors. Thank you all”: captured “Azov” people receive medical assistance



Captured wounded fighters of "Azov" are being treated in the hospital of Novoazovsk. pic.twitter.com/JwJDkuN2v4