Reacția lui Emmanuel Macron după apariția imaginilor în care pare că este lovit de soția lui: „Toate acestea sunt o prostie”

Președintele Franței a reacționat luni la Hanoi, în urma apariției unor imagini filmate cu o zi înainte, care o arată pe Brigitte Macron îndreptându-și brusc mâna spre fața soțului ei.

Emmanuel Macron spune că „pur și simplu a glumit cu soția sa”, așa cum fac „destul de des”. Președintele Franței a negat o „scenă de ceartă” între el și soția sa, așa cum s-a speculat pe rețelele sociale și în presă, potrivit BFMTV.

În timp ce ușa avionului se deschidea, s-a văzut brațul lui Brigitte Macron îndreptându-se brusc spre fața soțului ei. Părând surprins, el s-a întors rapid pentru a saluta spre exterior. Cuplul prezidențial a coborât apoi scările, iar Emmanuel Macron i-a oferit brațul soției sale, așa cum obișnuiește, dar ea a refuzat și s-a ținut de balustradă.

Acest videoclip a devenit rapid viral în noaptea de duminică spre luni, fiind preluat parțial de mai multe conturi de obicei ostile lui Emmanuel Macron. Din partea sa, Élysée a negat inițial veridicitatea imaginilor, înainte ca acestea să fie autentificate.

În acel moment surprins de camera AP, „ne tachinam, mai degrabă, glumeam cu soția mea”, a explicat președintele Franței. Apoi „devine un fel de catastrofă geoplanetară în care unii ajung chiar să elaboreze teorii. Toate acestea sunt o prostie”, a apreciat el.

Emmanuel Macron a făcut legătura între scena filmată duminică și alte două videoclipuri care au circulat mult online în ultimele săptămâni. Într-unul dintre ele, Emmanuel Macron a fost acuzat că ar fi ascuns un plic cu cocaină în trenul din Ucraina unde a călătorit cu cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer.

