Rusia își mută bombardierele strategice după atacul cu drone al Ucrainei. Unde se află acum "lebedele albe"

Rusia a început să își mute bombardierele strategice Tupolev Tu-160, cunoscute în rândul rușilor drept „lebede albe”, departe de zona de conflict cu Ucraina, potrivit Kyiv Post, care citează o investigație OSINT (Open Source Intelligence – informații obținute din surse deschise) realizată de grupul ucrainean AviVector. Decizia vine în urma spectaculoasei operațiuni „Pânza de păianjen”, derulată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), care a vizat aviația strategică rusă și a dus la distrugerea unui număr semnificativ de bombardiere cu capabilități nucleare.

După atacurile cu drone ale Ucrainei asupra unor baze aeriene din Rusia, Kremlinul a început să mute bombardierele strategice în locuri aflate la mare distanță de Ucraina – inclusiv în Extremul Orient rus.

Potrivit colectivului ucrainean de analiză OSINT AviVector, o imagine din satelit postată pe platforma X arată un Tu-160 pe pista bazei aeriene Anadyr/Ugolny, localizată în Peninsula Ciukotka, la 6.750 km de granița cu Ucraina și la doar 660 km de Alaska. Anterior, aeronava fusese staționată pe aerodromul Belaya din regiunea Irkutsk.

?Satellite images of ?? Anadyr Airbase as of June 7, 00:09 UTC



The airbase housed 2 Tu-160 (Blackjack).



After Ukrainian strikes on Russian airbases, Russia has dispersed its Tu-160 strategic bombers across multiple locations.



One of the Tu-160s from Belaya Airbase arrived at… pic.twitter.com/uvDaBbFyi1