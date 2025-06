Carlos Alcaraz, campion la Roland Garros pentru al doilea an consecutiv

Carlos Alcaraz cu trofeul de la Roland Garros în 2024 Foto: Hepta

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial, a câștigat turneul de Mare Șlem de la Roland Garros pentru al doilea an consecutiv, după un meci de cinci ore și jumătate, în care l-a învins în cinci seturi pe italianul Jannik Sinner, duminică, pe arena Philippe-Chatrier din capitala Franței, potrivit Agerpres.

Sinner, liderul clasamentului ATP, a condus cu 2-0 la seturi şi a avut trei mingi de meci în setul al patrulea, însă Alcaraz a reuşit să revină şi să se impună după 5 ore şi 29 de minute de joc, în cea mai lungă finală din istoria competiţiei pariziene de la debutul erei Open.



Anterior, cea mai lungă finală de la Roland Garros a fost cea câştigată de suedezul Mats Wilander în 1982, după 4 ore şi 42 de minute, în faţa argentinianului Guillermo Vilas.



La 22 de ani, Carlos Alcaraz are acum în palmares 20 de trofee, cinci dintre ele de Grand Slam: două cucerite la Wimbledon (2023, 2024), unul la US Open (2022) şi alte două la Roland Garros (2024, 2025).



Jannik Sinner (23 ani) a cucerit la rândul său trei trofee majore dintr-un total de 19 titluri: două la Australian Open (2024, 2025) şi altul la US Open (2024), potrivit Agerpres.