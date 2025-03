Trump, după scurgerea de informații secrete pe Signal: "Problema nu există. Mike Waltz e un om bun, Jeffrey Goldberg e un ticălos"

Donald Trump a venit cu o reacție tranșantă la scandalul scurgerii de informații clasificate pe aplicația Signal, după ce inițial a răspuns presei că nu știe despre ce e vorba, relatează presa internațională.

Redactorul șef al publicației The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a relatat în detaliu discuțiile dintr-un grup de chat creat pe Signal, la care a fost adăugat de Mike Waltz, consilierul lui Trump pentru Securitate Națională.

Din chatul respectiv făceau parte, între alții, vicepreședintele SUA, JD Vance, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, secretarul de stat Marco Rubio, șefa Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard, și însuși Mike Waltz.

Ca membru al grupului, jurnalistul The Atlantic spune că a primit planurile de atac împotriva rebelilor Houthi din Yemen cu două ore înainte de bombardamentele efective din 15 martie.

După ce scandalul s-a amplificat iar oficialii guvernamentali au fost convocați să dea explicații în fața Congresului SUA, Trump și-a schimbat abordarea inițială.

Într-un dialog cu jurnalistul NBC Garrett Haake, președintele SUA a spus că scurgerea de informații "nu este o problemă", iar jurnalistul care a făcut-o publică este "un ticălos".

Potrivit lui Trump, adăugarea jurnalistului Jeffrey Goldberg la chatul guvernamental, aparent din dispoziția lui Mike Waltz, "nu a avut niciun impact".

Trump a părut înclinat să-l exonereze pe Waltz, afirmând că adăugarea jurnalistului a fost făcută de unul dintre subalternii consilierului pentru Securitate Națională de la Casa Albă. Acest subaltern avea numărul de telefon al jurnalistului și astfel l-a inclus în grupul de discuții, conform președintelui SUA.

Când a fost întrebat dacă mai are încredere în consilierul său, preșdintele SUA a răspuns: "Michael Waltz a învățat o lecție și este un om bun".

"A fost singura (scurgere de informații confidențiale) în două luni și s-a dovedit a nu fi una gravă", a continuat liderul american, încercând să minimalizeze incidentul..

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a reacționat marți, pe X, după amplificarea scurgerii de informații confidențiale pe aplicația Signal, notează CNN.

Ca și șeful ei, Donald Trump, Leavitt a dat vina pe jurnalistul The Atlantic pentru scandal.

"Jeffrey Goldberg este binecunoscut pentru senzaționalismul său", a susținut secretarul de presă în postarea sa.

Leavitt susține că au fost respectate protocoalele corespunzătoare de comunicare la nivel înalt, deși Goldberg a detaliat la nivel de replici personale comunicările din chatul la care a fost adăugat, și a publicat chiar și reacțiile textuale ale lui Mike Waltz, Pete Hegseth și Marco Rubio după bombardamentele din Yemen.

"1. Nu au fost discutate 'planuri de război'. 2. Niciun material clasificat nu a fost trimis pe chat. 3. Biroul de Casei Albe a oferit îndrumări cu privire la o serie de platforme diferite pentru ca oficialii de top ai președintelui Trump să comunice cât mai sigur și mai eficient posibil", a adăugat ea.

"După cum a declarat Consiliul Național pentru Securitate, Casa Albă analizează modul în care numărul lui Goldberg a fost adăugat din greșeală la firul de discuție", a precizat Leavitt.

As I said yesterday, the President continues to have confidence in his national security team, including Mike Waltz.



Stories claiming otherwise are driven by anonymous sources who clearly do not speak to the President, and written by reporters who are thirsty for a "scoop." https://t.co/xS8xGXpfJc